La lluvia se retira para la vendimia

En tiempo de vendimia, el viticultor se acuesta y se levanta mirando al cielo. Las condiciones meteorológicas marcan el ritmo de la recogida de la uva y, cuando llega el momento de sacar la tijera de poda un aguacero puede trastocar toda la planificación.

En el territorio amparado por la Denominación de Origen Ribeira Sacra, el consejo regulador fijó este jueves 15 como fecha recomendada para el inicio de la cosecha y tras varios días de agua, la lluvia indultó la vendimia. No se prevén precipitaciones en las próximas jornadas, por lo que se espera que este fin de semana los trabajos se extiendan de forma generalizada a todas las bodegas de la D.O., un territorio vitivinícola que comparten las provincias de Lugo y Ourense.

“Auga agora, nin bendita”, dice César Enríquez, de Adega Cachín, parafraseando a un vecino de la zona. Este viticultor, productor de la marca Peza do Rei, retrasó un día el inicio de la vendimia precisamente por la lluvia. “Xa tiñamos que empezar antes, pero estes días choveu bastante e estivemos esperando”, señala. Tampoco fue tiempo perdido, aclara, porque un poco de lluvia no es problema. De hecho, este año, complicado por la grave sequía, la planta estaba al borde del estrés hídrico. “Esta auga foi beneficiosa, veulle ben á uva. O malo é cando chove en exceso e moi seguido porque pode aparecer a podremia”, explica Cachín. De hecho, una de las principales amenazas de la viticultura es la podredumbre gris, una enfermedad de la viña causada por el hongo ‘botrytis cinerea’ que se desarrolla en situaciones de humedad, aunque este riesgo no existiría en este momento, si se mantiene el tiempo seco. En todo caso, apunta que es el momento de apurar la vendimia.

35 de las 92 bodegas ya comenzaron

El 15 de septiembre es la fecha recomendada por e consejo regulador, pero algunas bodegas ya iniciaron las labores de vendimia con antelación. Este jueves 35 de las 92 amparadas por el sello de la D.O. Ribeira Sacra habían abierto ya sus bodegas y cuatro de ellas ya finalizaron. La previsión es recoger 6 millones de kilos esta campaña, frente a los 6,5 del pasado año. Lo vendimiado en estos primeros días, con datos del 14 de septiembre, suma 512.219 kilos, la mayoría de las variedades mencía y godello, casi 217.000 y 213.500 kilos, respectivamente. Desde el consejo regulador destacan que el estado sanitario de la uva es bueno.

En la viña de Cachín en Abeleda (A Teixeira), la vendimia comenzó por el godello y los trabajos se extenderán hasta final de mes. César Enríquez señala que este año las uvas blancas se vieron más afectadas por las condiciones climatológicas, desde las heladas de la primavera a las últimas tormentas. “É máis sensible e teremos menos cantidade, pero tanto en blancas como en tintas, agardamos unha colleita de moi boa calidade, que é o importante”, zanja Cachín.