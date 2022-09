Ourense-Alicante: “Es una pasada llegar en 5 horas”

Llegar en dos horas a Madrid desde Ourense es competir directamente y de forma competitiva con el avión. Hacerlo desde la capital ourensana a Alicante en cinco horas es sumar otro reto más en materia de movilidad. Ayer se cumplió la segunda jornada de explotación de la frecuencia desde Ourense a Alicante, sin hacer transbordo en Madrid, es decir de forma directa.

José Manuel y su mujer fueron dos de los usuarios que se subieron al tren y describen que “nos enteramos de la línea porque soy jefe de maquinistas de Renfe y queríamos estrenarla para ver cómo se va en el tren y también para disfrutar de la ciudad”.

Entre sus enseres no metió el bañador ya que sabía que el tiempo en Alicante no era muy bueno e iban a estar poco tiempo. Desde la ciudad valenciana recoge la llamada para decir que “el viaje fue maravilloso, tranquilo y rápido para conectar dos puntos opuestos del país. Que se pueda hacer en escasas cinco horas es un lujo para todos y da cuenta de la importancia del ferrocarril para moverse”. Y añade que “salimos de Ourense cuando empezaba a llover bastante y llegamos a la hora de la cena. Esta mañana (por la de ayer) parece que quiere llover, pero a ver si aguanta”. En su plan del día recorrieron los principales sitios turísticos y dieron un paseo por Alicante. José Manuel comenta que “es una maravilla, salir de Ourense a la mañana y llegar para comer o salir a la tarde y llegar para cenar, es una maravilla la verdad”.

El objeto de su viaje era estrenar la línea y hacer turismo. Ellos recorrieron España de forma directa sin bajarse del tren en la única frecuencia de alta velocidad directa, pero en las otras líneas los tiempos también se reducen y eso “da mayor competitividad”, alega José Manuel.

José Manuel tiene fervor por el mundo del ferrocarril y ayer sumó un estreno más a su haber de experiencias. El otro fue el pasado 21 de diciembre cuando recorrió Ourense-Madrid en dos horas y quince minutos después de retrasos en las construcciones. El ourensano dice que “fueron la verdad dos viajes que me encantaron, también tiene que gustarte un poco el ferrocarril para hacerlo y que te guste, pero me parecieron muy buenas experiencias personales”. Y añade que “estamos ante grandes avances en la ingeniería del ferrocarril en España, porque los retos del tren no se quedan con las frecuencias directas que se están inaugurando, si no que todavía tienen que llegar los Avril que supondrán un aumento de las velocidades y una adaptación a los dos anchos ferroviarios que tenemos en España, así que esperemos que esta forma de movilidad sostenible siga avanzando”. Y añade que “al menos, para mí que me encanta viajar en el tren”.

Tras un día y unas pocas horas en Alicante, emprendieron rumbo a Ourense a las 7.10 de la mañana de hoy. Llegaron sobre las 12.20 horas y con toda la tarde por delante. Un viaje cómodo, sostenible y que tiene una gran aceptación ya que el operador ferroviario vendió más de 17.800 billetes en la frecuencia directa hasta el 31 de octubre.