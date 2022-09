Metronomy: “Ourense será el último festival del año, será una gran fiesta”

Más de 20 años sobre escenarios y ahora llegan a Ourense de la mano del OUR Fest con el objetivo de despedir el verano de la mejor manera. Metronomy, la banda de música que fundó Joseph Mount en Totnes, Devon (Inglaterra), aterriza para celebrar una “gran fiesta”. El cantante junto con Oscar Cash, Anna Prior, Olugbenga Adelekan y Michael Lovett harán vibrar a Expourense este próximo sábado.

–¿Cuáles son las principales diferencias entre “Small World” y otros álbumes como “Metronomy Forever” o “The English Riviera”

–Este álbum es más personal, refleja lo que he sentido en los últimos dos años. Antes me basaba en los recuerdos o en los sentimientos y emociones del pasado, pero este es sobre el aquí y el ahora. Musicalmente también es más comedido y más ‘musical’ que mis anteriores discos. Es decir, hay muy poca programación y mucha más instrumentación tocada .

–¿Cómo ha sido la evolución de la banda desde tus inicios hasta hoy? ¿Eres el mismo Joseph Mount?.

–Bueno, creo que la evolución de la banda y de la música refleja mi evolución como persona. Cuando empecé con Metronomy tenía 16 años, muy poca experiencia en la vida y un gusto musical bastante limitado. A medida que he ido creciendo, mis experiencias y mis gustos musicales han cambiado. Pero sigo siendo absolutamente la misma persona, sólo que mayor. A veces me siento como si me hubiera convertido en una especie de personaje televisivo consciente de sí mismo, como si ahora no pudiera separar mi propia vida de mi vida en la música, así que todo se vuelve más autorreferencial. Pero esa es la única diferencia, sigo amando la música de la misma manera que cuando era adolescente.

–¿Cómo afecta la vida familiar? ¿Sus hijos influyen en sus canciones?

–Creo que tener una familia te hace ver lo que haces de una manera más funcional. Ahora trabajo porque me gusta, pero también para mantener a mi familia. Pero creo que hay algo único en tener un trabajo creativo y tener hijos: puedes permitirles que influyan en tu producción. Por eso, a veces incluyo una letra inspirada en algo que han dicho mis hijos. Por ejemplo, en la fábrica de amor hay una línea que dice: “Puedo hacer todas las cosas que necesitamos, sólo dame un poco de savia y madera”. Un día mi hijo mayor diseñó un pequeño coche de madera, su plan era pegarlo todo con savia de un árbol. Me pareció una bonita idea.

–Metronomy es siempre una de las bandas sensación del verano en los festivales. ¿Qué significan estos eventos para vosotros?

–Los festivales son un fenómeno bastante extraño para las bandas, realmente se han convertido en un género propio. Creo que antes me habría sentido insultado si alguien dijera “sois una gran banda de festivales”, pero ahora lo entiendo mejor. En los festivales la gente sólo quiere divertirse y creo que nosotros estamos encantados de hacerlo. Algunas bandas hacen carrera siendo introspectivas y exigiendo un público atento... pero nosotros no.

–¿Cuál es la canción que crees que vuestros fans disfrutan más en los conciertos?

–Bueno, creo que la gente espera que sea “The Look”, pero a menudo creo que es una canción más antigua llamada “The End Of You Too”, pero honestamente depende del público..

–El próximo sábado estaréis en Ourense. ¿Qué le diría a los fans que se van a encontrar?

–Nos encontrarán realizando nuestro último festival del año, así que será una celebración. Además es un gran cartel, así que creo que la gente puede esperar una gran fiesta.

–México, Alemania, España... ¿Cuál es el lugar en el que le gustaría tocar y no lo ha hecho todavía?

–Nunca hemos tocado en la India ni en Nigeria (ni en muchos otros países africanos). Así que eso sería divertido. Más allá de eso, parece que hemos tocado en todas partes.

– En una de vuestras canciones como “The Look” os refería a una ciudad que es una vieja amiga vuestra. ¿Cuál es?

–Esa ciudad es un pueblo y se llama Totnes, está al suroeste de Inglaterra. No estoy seguro de que siga siendo una vieja amiga, pero desde luego es la ciudad que mejor conozco del mundo.

–En el año 2000, My Space era la referencia de la música. Ahora hay otras muchas, ¿cómo se ha adaptado Metronomy a ellas?

–Bueno, me alegra decir que hemos sobrevivido a MySpace, espero que también sobrevivamos a muchas otras plataformas. El truco es hacer buena música y no depender nunca demasiado de las plataformas, las plataformas te necesitan tanto como tú a ellas, quizás más. Por lo tanto, nunca te devalúes, abraza las herramientas, pero nunca las culpes de tus propios errores.

–Ha dicho que colecciona vinilos, ¿cuál es el que más escucha y por qué?

–El disco que más he escuchado es probablemente Pet Sounds de The Beach Boys o What’s going On de Marvin Gaye.

–Y, ¿cuál es su grupo español favorito?

–Mi grupo español favorito es Rosalía, por supuesto. Pero hay un artista mexicano llamado Bratty que también me gusta mucho... de habla hispana.

–Si solo se pudiera quedar con una canción entre “Love Letters”, “The Look” o “The Bay”...

–(Risas) Me quedaría con “The Look”, obviamente.