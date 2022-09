La pandemia deja a la provincia con el menor número de empresas desde el año 2004

La radiografía económica de la provincia de Ourense no es la más boyante de los últimos años ni mucho menos. La pandemia supuso un antes y un después en las jubilaciones de autónomos y la liquidación de empresas, aunque siempre hay alguien que representa brotes verdes dentro de una crisis.

Al menor número de autónomos que se registra en la provincia y al menor ratio de personas afiliadas a la Seguridad Social por pensionista de España (0,97), se le suma ahora el menor número de sociedades empresariales desde 2004. La pandemia aminoró el volumen de empresas hasta reducirlo a cierre de 2021 en 22.322, el menor número de los últimos 18 años cuando había 22.118 y con la tendencia de llegar al menor número desde que hay registros que eran 20.598 a principios de siglo.

En los últimos 20 años los empresarios han asistido a una montaña rusa económica con la entrada y la adaptación del euro, la crisis de 2008 que a la provincia llegó más tarde y se alargó hasta 2016 y 2017 y después la irrupción de la pandemia, la crisis inflacionista, la subida del precio de las energías y la coyuntura económica que se están produciendo en los últimos dos años. Una carrera de resistencia que supone fortalezas para muchos y supervivencia para otros.

El empresariado

El sector empresarial se muestra preocupado por los datos y por la situación económica que está atravesando la provincia en particular y todos los países en general. El presidente de los empresarios del Polígono Barreiros, Alejandro Cruz, explica que “todo lo que ha pasado y está pasando es provocado por las sucesivas crisis que hemos tenido. En 2008 llegó la crisis y empezamos a salir de esa crisis en 2018 cuando apareció la pandemia dos años más tarde. Empezamos a aflorar, con la resiliencia de las empresas, aguantando aguantando y aguantando la guerra de Ucrania, la inflación por las nubes, la luz también, pero es normal que no se creen empresas con toda esta situación. Y a mayores con toda la burocracia de la administración para hacerlo, ¿quién va a crear una empresa si tiene que esperar 21 meses para su constitución?”.

Y añade que “el comercio que se está creando son comercios de franquicias que pueden soportar el alquiler, porque pequeño comercio no se está creando nada, las circunstancias no son idóneas y no quiero parecer pesimista, pero es la realidad que tenemos actualmente”.

Sobre su salud empresarial dice que “los que permanecemos estamos con el agua al cuello y se produce la tormenta perfecta para la desaparición de empresas. Todo encarecido y con la iniciativa de subir más los empleos, yo soy claro al respeto, no se pueden subir ahora los salarios, sería una temeridad”. Y dice, con el horizonte del último trimestre del año, que “veremos como acaba este 2022 porque pueden pasar más cosas de las que ya están pasando en la economía española y europea, con una posible recesión, más corta que la de 2008, pero más dura creo yo”.

Desde la Confederación de Empresarios de Ourense señalan que “somos conscientes de que tan importante como la creación de empresas es también el mantenimiento de las que existen en condiciones óptimas y su crecimiento sostenido para que la crisis y otros factores externos no repercutan negativamente en el empleo. Por eso trabajamos poniendo en marcha diferentes proyectos para que las empresas ourensanas no pierdan competitividad, se adapten a los tiempos y las exigencias del escenario global y digital actual y puedan seguir desarrollando su actividad en entornos más modernos, sostenibles y digitales”.

Sobre el volumen de empresas comentan que “el panorama empresarial y económico actual atraviesa momentos difíciles, si la pandemia ya había complicado la situación, desde hace meses hay que sumarle nuevos obstáculos con la crisis energética, la escasez de suministros, la inflación y la continua incertidumbre de la guerra en Ucrania. La inflación está ya afectando a la actividad y los resultados de muchas empresas, que también están sometidas a interrupciones por los altos precios de la energía, por lo que su competitividad cada vez es menor y su capacidad de reacción también, lo que podría afectar negativamente al empleo en un corto o medio plazo.

Desde San Cibrao, la cara

La Asociación del Empresarios del Parque San Cibrao, el mayor parque empresarial de Galicia, pasó de 1.406 millones de euros de negocio a los 1.743 en 2021, siento “prácticamente igual el número de empresas en un año y el otro, con una leve reducción que tiene más que ver con operaciones de compra, cierre por jubilación o fusión que por la desaparición de empresas. De 420 en 2019 y 432 en 2021. También se ha registrado en estos dos años un incremento del número de actividades, pasando de 616 en 2019 a 658, en el pasado año 2021.

Además destacan que su principal atractivo para grandes empresas son la “diversidad, la dimensión-relevancia y el impulso del crecimiento. Son las tres características que ayudan a explicar por qué nuestro polígono está resistiendo mejor que otros esta crisis, pese a las muchas dificultades que hay que sortear, al igual que ya había ocurrido en la del 2008”.

Posicionamiento y relevancia destacan en un polígono que mantiene el número de empresas activas y su producción industrial de negocio va a más en vez de diminuir. Es la cara de los datos estadísticos del volumen industrial de sociedades que se van perdiendo en la provincia de Ourense.