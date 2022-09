Las cámaras que graban los fuegos y la fauna gallega

La directora de cine danesa Robin Petré, la directora de fotografía de Ecuador, María Grazia Goya, y la asistente de producción española, Laura Taillefer, llevan a sus espaldas cámaras que empezaron documentando la fauna gallega por toda la comunidad y después pasaron, de forma más particular,a adentrarse en los incendios forestales que están asolando la provincia de Ourense.

Las películas de la directora danesa tratan sobre la coexistencia del ser humano con la naturaleza y ese es el objetivo que persigue también en la comunidad y la provincia buscando cultura y tradición en el rural ourensano. Una de sus películas “From the wild sea”, presentada en 2021, se estrenó en el 71º Festival de Cine de Berlín y lleva proyectándose en Australia, EEUU, Japón, latinoamérica y toda Europa.

Aterrizaron en la provincia en el tercer peor año de actividad incendiaria por lo cual , los incendios se convirtieron en la parte principal de la película aunque no estaba previsto. Por ello quisieron documentar también esta parte amarga con la naturaleza, desde todos los puntos de vista. Yendo a los incendios de este verano en la provincia, conociendo a brigadistas y bomberos forestales y grabando a los vecinos y vecinas de los pueblos del rural ourensano su vínculo con las raíces naturales de donde viven.

Robin afirma que la película está todavía en fase de desarrollo y pueden surgir varios cambios, pero dice que “como directora de cine he pasado los últimos años observando la compleja relación entre los humanos y la naturaleza en estos siempre cambiantes y desafiantes años. Galicia tiene una naturaleza muy rica y en muchas zonas la gente sigue viviendo muy cerca de la naturaleza y manteniendo sus tradiciones de formas muy fascinantes. Lo primero que me llamó la atención en Galicia y me animó a venir aquí fueron los caballos salvajes que viven en las montañas. De hecho, la película incluirá diferentes historias personales”.

Sobre su estancia en Galicia destaca la frondosa y verde naturaleza como una de las cosas más “increíbles” que están observando y “el cariño de la gente”. La directora danesa comenta que “hemos estado filmando en el norte de Lugo, en las montañas de la Serra Xistral, luego fuimos a Santiago y luego por todo el sur en Pontevedra y Ourense que es donde se rodará la mayor parte de la película, porque aún quedan grabaciones por hacer. Es fácil de grabar Galicia, porque apuntes a donde apuntes la cámara hay mucha belleza”.

Lo que más destacan de Galicia es “la naturaleza y la fauna. Los caballos salvajes, los jabalíes y tantos zorros que vimos. Viniendo de Dinamarca, esto es maravilloso. Mi país es uno de los que tiene menos naturaleza virgen y auténtica. por eso, Galicia es un lugar espléndido”. Y finalizan diciendo que “Galicia nos robó una parte de nuestro corazón. Yo soy mitad danesa, mitad sueca y los bosques de Galicia con esos pinos y grandes rocas me recordaron mucho a mis veranos cuando era una niña en Suecia. Y además aquí en Galicia, hay mucho mejor clima, lo cual es estupendo”.