Las altas de mascotas cuadriplican en 2021 a los nacimientos registrados en la provincia

“El estilo de vida de las nuevas generaciones están cambiando y eso se nota también en estos datos”, dice desde la Asociación Cultural y Deportiva de Propietarios de Mascotas (Apmou). Y es que Ourense aumenta cada año su padrón canino, centralidado en el Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía (Regiac). El último ejercicio determina que más de 6.400 perros se dieron de alta hasta sumar más de 87.500 perros en la actualidad en la provincia y más de de 17.100 en la ciudad.

Si la sangría demográfica se acentúa cada año en Ourense, donde la pirámide poblacional invertida es una de las más preocupantes de España, la comparación con la evolución de los datos de registros de perros la agrava todavía más. El año pasado se registraron más de 6.400 nuevas altas de perros por los 1.300 nacimientos que se produjeron en toda la provincia. Una tendencia al alza en el primer parámetro y una a la baja en el segundo, que se cronifica cada año y se traduce en una pérdida de población constante en una de las provincias más envejecidas de España.-

Representantes de la Apmou explican que “los datos del Regiac son relativos, porque realmente hay muchos más perros de los que se registran sobre todo en el rural donde hay muchas personas que no los registran”. Y añaden que “hay un aumento muy grande de perros como animales de compañía, por el estilo de vida que hay actualmente y también por esa conciencia más animalista que existe cada vez más, pero eso no se añade en infraestructura para el disfrute de nuestras mascotas”.

Actualmente, en la ciudad hay tres parques para perros para los más de 17.100 canes, unas posibilidades que desde Apmou tachan de “ínfimas”. No solo piden más compromiso con un sector de la sociedad ourensana más animalista, sino también pretenden que haya una mayor oferta para perros y también un mantenimiento real de los espacios. Representantes del colectivo explican que “hay tres parque en el Vinteún, en Reza y en Salesianos. El del Vinteún está descuidado, el de Reza hasta hace poco tenía unas hierbas altas como síntoma de abandono y en el de Salesianos no hay prácticamente mantenimiento de ningún tipo. No queremos instrumentos o elementos de agility porque hay muchos perros que no los utilizan, simplemente espacios adecuados con sistemas esenciales y con un mantenimiento básico para que podamos estar todos”. A este respecto se refieren a fuentes disponibles en los paseos y otros elementos que faciliten el día a día de los propietarios y añaden que “hay pocos elementos y cuidados para lo cantidad de perros que hay en Ourense, por eso, pedimos más compromiso e interés a los representantes públicos”

Más perros que menores

Las estadísticas demográficas sitúan a Ourense en una letanía continua de pérdida de población activa y también de personas menores de 18 años. En este sentido, en la provincia hay actualmente 38.465 menores de 18 años, que suponen la mitad de los perros registrados. Las ganas de ser padres cada vez se producen a edades más tardías en un sector de la población que emigra sin la posibilidad de poder quedarse en su ciudad por la falta de oportunidades. Y eso unido, al continuo goteo de responsabilidad y compromiso animal, hace que en Ourense ya se doblen los perros a los menores de 18 años. Una situación insólita.

Por ciudades, la ourensana es la cuarta en el padrón canino gallego con 17.159 canes. La primera es Vigo con más de 45.000, le sigue A Coruña con más de 30.000 y Lugo con más de 20.751. Después de la ciudad de As Burgas estarían la de Pontevedra con y Santiago con más de 16.000. Desde Apmou piden una conciencia más responsable a los ciudadanos para no abandonar a los perros en las protectoras “saturadas” y también un civismo más responsable con las heces en las calle y las micciones. “No todo el mundo lo hace pero sí que es asqueroso ver heces en las calle, nosotros hemos recogido varias en las calles que no eran de nuestras mascotas”, alegan los representantes.

Quieren recordar que fueron ellos los que iniciaron esa lucha contra el hombre que ponía cebos a los perros y que, uno al menos, murió a causa de ellos. Señalan que “ahora estamos más tranquilos, porque el hombre se ha cambiado de zona y ahora no sabemos qué está haciendo, pero quedó señalado. Aunque siempre estamos atentos y atentas, porque puede haber imitadores que atenten de nuevo contra los animales. Pero nuestra denuncia en Fiscalía fue el inicio de la investigación y estamos muy contentas y contentos de ello, de contribuir al bienestar animal”.