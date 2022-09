Natalia González: “Cabezas representa el pasado, no puede significar el futuro de Ourense”

Natalia González Benéitez, secretaria general de la agrupación local del PSdeG en Ourense, reitera la necesidad de formar el “mejor equipo” para concurrir a las municipales de 2023, ante un PP que “está blanqueando su imagen desligándose de Jácome”

. Defiende proyectos antes que personas y sobre el eterno debate de candidatos socialistas a unas posibles primarias emplaza a un acuerdo y, si no, que sea la militancia quien elija. Por el momento, ella sigue sin dar el paso de forma firme.

–¿Cuál es el estado de salud de la agrupación municipal después de seis meses de su elección?

–Desde el 12 de marzo se ha recuperado la normalidad en el partido, la actividad orgánica y política y estoy muy satisfecha de eso. Ahora estamos abriendo otra fase que es llegar a la gente, escuchar los problemas que tienen o que ven, intentar hacer un diagnóstico sobre cómo está la ciudad y también elaborar el programa político y electoral antes de que acabe el año 2022.

–Hay juventud en esa ejecutiva local. ¿Cómo está siendo esa integración de los más nuevos?

–Hay un equipo intergeneracional, que aúna experiencia e ilusión a partes iguales. Tenía claro que, tanto las mujeres como la gente joven, tenían que tener un papel importante, no solo en la dirección del partido, sino en el futuro del mismo. Es una apuesta común de todo el equipo y es importante que la militancia vea referentes, porque cualquier militante puede estar ahí.

–¿Hay relevo generacional?

–Todos los partidos necesitan una renovación y regeneración a todos los niveles y es importante contar con la voz de la experiencia, pero hay que dar paso a la gente joven y a otras personas que tienen que dar un paso adelante en política. Me encantaría que esta agrupación en las próximas municipales, autonómicas, generales o europeas tuviera un soplo de aire fresco y que tenga fuerza y compromiso suficiente para cambiar las cosas. En el PSOE tenemos cantera, no como en el PP que parece que tiene que recurrir a viejas glorias. La juventud socialista tiene que saber que tendrá su oportunidad.

–Indirectamente, lo nombra. ¿Qué le parece Cabezas?

–Es una persona que respeto. Políticamente representa el pasado de esta ciudad y para mí, no puede significar el futuro de Ourense. No se puede pasar página de lo que ha supuesto Cabezas para la ciudad. A nivel urbanístico, estamos con un plan de ordenación de hace 40 años, no es un tema menor ya que ha supuesto una catarsis económica y de desarrollo y eso tiene un culpable que es el PP. Nadie puede obviar tampoco que As Burgas se secó por una operación de especulación urbanística de libro. Ese antiguo gobierno del PP representa intereses que no son el interés de Ourense ni de los ciudadanos. Desde luego, desde el PSOE le respetamos, pero hay que dejar de mirar al pasado para mirar al futuro y que este sea progresista.

–Por sus palabras da la sensación que la sociedad ourensana no tiene memoria.

–Siempre tiene que haber memoria, debemos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Por eso, no se puede obviar, y tampoco se debe olvidar, lo que ha pasado con gobiernos del PSOE y con los del PP. El gobierno de Cabezas lo estamos pagando a día de hoy y el de Jesús Vázquez supuso una paralización política y administrativa. Y en estos últimos tres años con Jácome y el PP, ha sido la deriva total. Nadie que quiera mirar al futuro, debe dejar de tener memoria.

–De cara a las municipales, ¿va ganando el PP el relato?

–Defiendo que más que ganar el relato, es que el dato mata al relato. Es algo esencial en el discurso político, defender la verdad. Jácome está ahí porque el PP lo ha apoyado y el PP nunca ha querido llegar a un acuerdo con el PSOE para quitar a Jácome de la Alcaldía. Esos son datos demostrables por mucho que quieran o intenten engañar a la ciudadanía.

–Habla de la última posibilidad de la moción de censura, ¿siente que Villarino fue utilizado?

–El propio presidente local del PP, Manuel Cabezas, dijo que no estaba interesado, ni formaba parte de su hoja de ruta llevar adelante la moción de censura. Es un engaño más por parte del PP y más allá de que todos tenemos voluntad de echar a Jácome, es evidente que el PP quería engañarnos para utilizar mediáticamente ese relato o excusa de que la culpa era nuestra. En el partido hay unanimidad y hemos salido en bloque a defender que el único culpable es el PP y que no vamos a consentir más mentiras y más engaños. Que decidan los ciudadanos en 2023 y que coloquen a cada uno donde le corresponden.

–Villarino fue el que inició los contactos para esa posible moción de censura, pero ¿cree que el PP planificó una estrategia en base a ello?

–Totalmente. Fue una estrategia que es un engaño a la ciudadanía y una tomadura de pelo, si queremos hablar de lo que realmente importa, un pacto con la ciudad, no un pacto de intereses partidistas e inasumibles que tratan de debilitar al adversario.

–¿Entiende esa iniciativa?

–Cualquier socialista no quiere que Jácome siga al frente de la Alcaldía del Concello de Ourense, en eso estamos de acuerdo. Las buenas intenciones las tenemos todos, pero hasta que el PP deje de utilizar a las personas, en este caso, la buena intención de los partidos, en detrimento de sus intereses partidistas y personales, no podemos hablar en serio de política y de futuro de verdad. Pensé que con Cabezas se abría esa posibilidad de grandes pactos o entendimiento, pero se ve que no.

–Hablaba de condiciones para un supuesto pacto PSOE-PP en el Concello y decía que eran inasumibles (Gobierno de coalición, el PP con las competencias delegadas de inicio de mandato, alcalde Villarino y un pacto para que gobierne la lista más votada). ¿Qué condiciones se tienen que dar entonces?

–Todo se basa en que se respete el funcionamiento de nuestro partido. Antes de hablar de competencias y de condiciones hay que hablar de un proyecto de ciudad, si no todo lo demás no tiene sentido. Hay muchas cosas en las que podemos coincidir, pero nosotros tenemos unas claves de funcionamiento. Primero tiene que haber un proyecto y después la autorización de los órganos de partido, tenemos que plantear eso ante la militancia que al final es la que lo ratifica. Ese es nuestro funcionamiento, lo saben y lo que deben hacer es dejar de marear la perdiz.

–¿Le gustaba el gobierno con el PP, con Villarino como alcalde y usted edil de Seguridad Ciudadana?

–(Risas) Eso son todo conjeturas sin sentido. Abogo más por los proyectos de futuro que por las personas. No me gusta hablar de política ficción.

–Villarino reflexiona sobre si presentarse para ser cabeza de lista. Usted se muestra prudente, ¿habrá acuerdo? ¿Una alcaldesa en el Concello de Ourense?

–Lo cierto, sobre lo segundo, es que si no lo hace el PSOE el resto ya no, porque todos los candidatos oficiales son hombres. Puede ser un plus añadido la renovación de un candidato o candidata, pero en todo caso, si se llega a un acuerdo vamos a llevar el mejor equipo posible, porque vamos más allá de personalismos, y si tenemos que ir a unas primarias deberá ser la militancia quien lo o la elija para salir más unidos, como hacemos siempre.

Puede ser que Baltar y Jácome puedan pactar, pero no tengo claro que Cabezas haga alcalde a Jácome

–¿Ha tomado la decisión de dar el paso a ser la candidata a liderar el PSOE local?

–Es una responsabilidad muy grande tomar esa decisión, a nivel personal, profesional y también por toda la labor de gestión de que hay que gestionar al frente del Concello y en la ciudad. Estamos hablando de un desmantelamiento total de unos servicios del Concello, estamos hablando de una paralización total y absoluta, estamos hablando de empezar de cero...

–Da la sensación de que se está autoconvenciendo...

–Siempre que tomo las decisiones soy una persona reflexiva y como secretaria general lo que defiendo y defendemos que el partido llegue lo más fuerte, unido y comprometido a las municipales, para pensar en Ourense que al final es lo que nos interesa que la ciudad tenga futuro.

–¿Dará el paso, finalmente?

–Cada cosa tiene su tiempo y primero tenemos saber si llegaremos a celebrar primarias o no y siempre el diálogo y el consenso antes que las imprudencias.

–En la carrera a las municipales ya hay varios coches en la parrilla de salida como, Seara, Cabezas o Jácome. ¿Le perjudica al PSOE no tener esa cara visible?

–Cabezas y Jácome son coches clásicos, ya que se presentaron varias veces. El PSOE tiene su propia agenda política. Independientemente de que el candidato se conozca antes o después, nosotros priorizamos el proyecto político y el equipo, antes que los personalismos. Priorizo proyecto y equipo, antes de candidato y candidatas. Eso es lo que nos hace diferentes y ser más fuertes.

–¿Cree que si los números le dan a Baltar y Jácome reeditarán el pacto?

–Puede ser que sí, lo que no tengo tan claro es si Cabezas está dispuesto a levantar la mano como lo hizo Jesús Vázquez, para poner a Jácome como alcalde. Es la actual división del PP.