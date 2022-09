La búsqueda de investigadoras referentes empieza en casa

Nieves Lorenzo, Beatriz Comendador y Lorena Rodríguez son profesoras del Campus de Ourense e investigadoras en los ámbitos de la física, la arqueología y el marketing turístico. Las tres participan en un proyecto de la Unidade de Cultura Científica de la Universidad de Vigo que pretende dar visibilidad al talento femenino que crece y se desarrolla en las escuelas y facultades de su propio entorno. No hace falta salir de la ciudad o viajar en el tiempo para encontrar referentes femeninos en la ciencia y la investigación porque están aquí, muy cerca de sus casas.

La iniciativa es una publicación titulada “Quero ser investigadora” en la que diez mujeres científicas de la Universidad de Vigo cuentan su historia, cómo descubrieron su vocación y los pasos que siguieron para cumplir su sueño. Nieves Lorenzo, Beatriz Comendador y Lorena Rodríguez son las tres referentes que representan en este libro el talento en femenino del campus ourensano.

La publicación, que ya va por su segunda edición, se difundirá en los centros educativos para fomentar vocaciones investigadoras entre el alumnado femenino. Además, la iniciativa incluye la posibilidad de que las mujeres referentes acudan a los colegios e institutos para hablar con los escolares sobre su trabajo y responder a sus consultas.

"Convertirme en un referente femenino de la Física me pareció algo fantástico” Nieves Lorenzo - Física Aplicada

“Cuando me preguntaron si quería ser una de esas investigadoras referentes me sentí muy afortunada”, relata Nieves Lorenzo, profesora del departamento de Física Aplicada, profesora y secretaria de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo de Ourense. “Que pensaran en mí para formar parte de ese libro era algo halagador; convertirme en un referente femenino de la Física me pareció algo fantástico”, añade. Para Nieves, visibilizar el papel investigador de las mujeres es muy importante porque muestra a las nuevas generaciones modelos a seguir: “No se puede querer ser lo que no se conoce”, afirma.

Sostiene que la iniciativa es “muy interesante y enriquecedora, ya que da a conocer el potencial investigador femenino de la universidad, un potencial que no siempre es conocido y mucho menos en los centros educativos que es a donde van dirigidos estos libros”.

Nieves Lorenzo cuenta en la publicación que soñó con ser astronauta y orientó su formación hacia la física, y aunque con el tiempo dejó de lado sus “ansias espaciales”, no abandonó la carrera científica. Su área de investigación es la física de la Tierra y estudia las causas del cambio climático sobre el planeta y la sociedad. “Afecta tanto a la agricultura como a la salud, la energía o el transporte”, detalla.

En su mensaje se muestra realista y describe que “no fue fácil”, pero tuvo claro que debía “mantener siempre mis ideas frente a las de los demás”. Relata que la investigación es un trabajo que absorbe mucho tiempo y no tiene horario, “pero es muy reconfortante cuando consigues demostrar tus hipótesis y dar a conocer esos avances”.

El referente de Beatriz Comendador, investigadora de la Facultad de Historia, cuando era niña fue Pippi Langstrump por su libertad, independencia y seguridad. “Con ese espíritu aventurero que comparto con ella, decidí dedicarme a la arqueología”.

"La investigación es una forma de vida" Beatriz Comendador - Arqueóloga

Participó en su primera excavación con 17 años y en la actualidad investiga las sociedades prehistóricas, especialmente en el noroeste peninsular, en relación con las primeras sociedades agricultoras, ganaderas y metalúrgicas. “Además de las evidencias materiales, estudiamos la construcción del paisaje simbólico mediante el arte rupestre” señala. La investigación, dice, “es una forma de vida”. En su caso, la prehistoria y la arqueología le permiten “vivir con perspectiva el presente”.

Lorena Rodríguez es profesora en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, en el departamento de Organización de Empresas y Marketing. Reivindica que la investigación no es solo la de bata blanca y laboratorio, sino que existen otros ámbitos, como el jurídico-empresarial en los que hay mucho terreno para abordar.

“Si te gusta ampliar conocimiento y desarrollar tus habilidades de aprendizaje, innovación y creatividad, debes darle una oportunidad a tu capacidad de investigación" Lorena Rodríguez - Marketing turístico

En su caso, tiene varias temáticas abiertas relacionadas como el comportamiento de los asistentes a festivales musicales o la oferta enoturística de Ourense, entre otras.

“Si te gusta ampliar conocimiento y desarrollar tus habilidades de aprendizaje, innovación y creatividad, debes darle una oportunidad a tu capacidad de investigación; es un mundo apasionante”, aconseja.