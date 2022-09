UVigo Aerotech prepara su próximo vuelo

Tras su participación este verano en la Air Cargo Challenge que se celebró en Múnich, Alemania, el equipo de aeromodelismo UVigo Aerotech formado por alumnos del Campus de Ourense planea ya la fabricación de su próxima aeronave.

La CORV-0, con la que compitieron con las universidades aeronáuticas más importantes de Europa, quedó en el puesto 21, pero destacó entre el resto por el acabado de sus piezas. El equipo obtuvo buena puntuación en el apartado de planos y videopresentación, y fue el que empleó menos tiempo en colocar la carga en el dron. De este viaje, el grupo se ha traído la experiencia y un montón de ideas para aplicar en su siguiente proyecto.

El equipo de aeromodelismo integrado por estudiantes del Campus de Ourense arranca el curso con la mente puesta en la próxima edición del Air Cargo Challenge, en 2024

“Estamos muy contentos con el resultado, pero aspiramos a más”, señala Pablo Magariños, integrante del equipo. El Air Cargo Challenge es una de las competiciones de ingeniería aeronáutica universitaria más importantes de Europa y tiene carácter mundial, ya que participan equipos de otros países como China o México. Volverá a celebrarse en 2024, esta vez en al ciudad de Aquisgrán (Alemania), sede de la RWTH Aachen University, vencedora del certamen de 2022. El equipo ourensano regresó con más ganas que nunca y quiere volver a intentarlo, así que ha iniciado el curso con las pilas cargadas.

Campaña de captación

Lo primero, explica Magariños, es renovar la plantilla con nuevas incorporaciones, ya que algunos de los integrantes de la anterior edición finalizaron los estudios y ya no están en el campus. El pasado año eran 27 en el equipo y este arrancan con una veintena y una campaña de captación de alumnado que empezó en la jornada de bienvenida que el Campus de Ourense celebró el pasado martes 6 en el pabellón universitario. Ahí estuvieron presentes varios miembros del equipo describiendo los detalles del trabajo que realizan y mostrando el dron que compitió en Alemania, una aeronave con utilidad sanitaria, preparada para transportar bolsas de sangre.

“Somos el único equipo de Aero Desing de Galicia”. Así se presenta el UVigo Aerotech, que además de ser pionero en la comunidad, también fue el primero en representar a Galicia en el Air Cargo Challenge, un certamen de largo recorrido que el próximo año cumplirá 20 años de historia.

“Todos en el equipo somos estudiantes del campus de Ourense, fundamentalmente de Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Informática, pero también de Derecho y ADE”, explica Magariños. El participación está abierta a todos los alumnos universitarios que puedan aportar conocimiento a la misión. “Aspiramos a más y, en función de las personas que se presenten y de las habilidades de cada uno, nuestro objetivo es intentar maximizar para mejorar los materiales y diseños y hacer una nave más competitiva”.

Esperando el nuevo reglamento

Los planos y la fabricación tendrán que esperar porque el reglamento de la próxima competición todavía no ha salido. “Tenemos un año de margen en el que no tendremos normativa y no podemos ponernos a fabricar ese avión, pero intentaremos maximizar el aprendizaje”, señala Pablo. Sentarse a esperar por las bases no entra en sus planes, y seguirán investigando técnicas para mejorar las prestaciones del dron.

“Nuestro proyecto destacó sobre todo por la fabricación de la aeronave y los materiales"

“De Alemania salimos bastante contentos, porque era la primera vez e hicimos una de las mejores primeras competiciones de un equipo español”, apunta. “Nuestro proyecto destacó sobre todo por la fabricación de la aeronave y los materiales. Muchos equipos se acercaron a nosotros para preguntar por el uso de la fibra de carbono, había otros equipos que la utilizaron, pero nuestra fórmula de fabricación es la misma que se utiliza, por ejemplo, en aviones modernos o incluso en la Fórmula 1. Es la fibra de carbono más profesional que hay y eso es lo que más destaca”, explica Pablo.

Antes de regresar a Alemania con una nueva aeronave, el equipo probará suerte en Valencia en 2023, en una competición basada en el Air Cargo Challenge también para universidades que se organiza en España. “Es una competición de bajo presupuesto con el objetivo de formar a la gente”, apunta. Este concurso es una oportunidad para “probar nuevos diseños y conceptos que nos permitan mejorar de cara a 2024”.

El aeromodelo CORV-0 con el que compitieron en Alemania es una nave de 2,2 metros de envergadura que puede alcanzar una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y cargar 1,2 kilogramos. En este dron trabajaron dos años, pero no era el primero. La primera aeronave diseñada y fabricada por UVigo Aerotech es la AZOR-0, de 4,14 metros de envergadura.