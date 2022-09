El ‘Ourense vaciado’ recupera servicios bancarios para más de 18.000 ourensanos

El convenio promovido por el gobierno gallego, la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) y Abanca ya está a punto de cumplirse en su totalidad en Ourense. Esta semana la entidad bancaria instaló uno de los 22 cajeros automáticos en el rural ourensano y se acercó a los vecinos y a la Corporación de Taboadela para mostrarle su apoyo y ayuda en las acciones esenciales bancarias.

El de Taboadela es el vigesimoprimero cajero que la entidad instalaba en la provincia y tan solo falta uno para tachar los 22 municipios ourensanos que se adhirieron el programa para dotar de servicios básicos al rural. El único que falta es el de Xunqueira de Ambía del que están pendientes unos informes de Patrimonio de la Xunta de Galicia.

Este plan ya beneficia a más de 18.000 vecinos ourensanos del rural de la provincia que cuentan con uno de los servicios básicos para la vida diaria como es un cajero y, en muchos de ellos, una asistencia bancaria que se hace temporalmente. Así pues Chandrexa de Queixa, A Teixeira, Rairiz de Veiga, Porqueira, San Xoán de Río, Arnoia, Melón, Piñor, Cenlle, Vilar de Santos, Baltar, Carballeda de Avia, Xunqueira de Espadañedo, Os Blancos, Lobeira, Taboadela, A Peroxa, Larouco, Oímbra, Petín y Pontedeva ya tienen cajero y los vecinos no pudieron acogerlo mejor. Les da independencia, en la mayoría de los casos, y les genera autonomía para gestionar o retirar su dinero. Aquellos casos en los que no tengan las competencias necesarias, se le facilita cursos de formación y además un manual sencillo para que puedan consultar toda la información en cualquier momento y tenerla a mano.

Con estos 22 municipios con cajero se reducen considerablemente los que no tienen servicios bancarios. Actualmente en la provincia de Ourense, hay once que se mantienen sin servicios bancarios a cierre de 2021, según el Instituto Gallego de Estadística. Esos son los de San Amaro, Punxín, Trasmiras, Beade, Cortegada, A Bola, Verea, Monterrei, Padrenda, Quintela de Leirado y Castrelo do Val, que representan a unos 12.800 vecinos de la provincia, es decir, a un 4% de la población ourensana.

Respuesta positiva

Chandrexa de Queixa fue de los primeros en adherirse al convenio y también en recibir esos servicios bancarios que son básicos para fortalecer al rural y darle más posibilidades de las que actualmente goza. Su alcalde, Francisco Rodríguez, señalaba que “fuimos de los primeros y hacía ocho años que no teníamos un cajero. Porque aquí había tres entidades bancarias, pero nos quedamos sin ninguna. Tuvimos la suerte de que la Xunta y la Fegamp impulsaron este convenio junto con Abanca e instalaron un cajero autonómico para retiradas básicas y también para trámites ordinarios”.

Y añade que “una entidad o un cajero es básico para nosotros, para cobrar pensiones, sacar dinero, es uno de esos servicios como un centro de salud o una farmacia que son básicos para el rural”.

Abanca también ofrece cursos de digitalización y apoyo para las personas que no saben cómo funcionan los cajeros o para aquellas operaciones más complicadas. El regidor de Chandrexa de Queixa explica que “hicieron un curso para manejar de forma básica el cajero y para que sepan lo que están haciendo. Creemos que a finales de septiembre van a hacer otro así que para la gente mayor y la gente del rural es una noticia positiva contar con un servicio de estos, porque no lo teníamos y nos teníamos que mover si queríamos hacer lo básico”.