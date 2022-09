No ponen el foco en los tres jóvenes detenidos ni mucho menos. Los ecologistas y ambientalistas consultados enfocan la identificación de los tres presuntos incendiarios en Trives y Lugo como la punta del iceberg de una actividad incendiaria de la que, según afirman, no hay constancia de “una banda organizada”.

En Galicia ardieron más de 44.000 hectáreas este año, de las que 27.000 se produjeron en Ourense. Informan que más del 50% de los incendios forestales en España se producen en la comunidad gallega y que muchos de ellos “tienen nombres y apellidos que no se saben. Desde la plataforma Monte Galego con Futuro comentan que “la mayor parte de los incendios son intencionados está claro, pero queda muchísimo para erradicar esta problemática que tenemos en Galicia porque de las miles de hectáreas que se calcinaron en Galicia hay causas que se deben conocer”.

A los tres presuntos incendiarios se les imputan, al menos, diez incendios, uno de ellos en Ribas de Sil donde ardieron 1.520 hectáreas. A este respecto, dicen que “si solo se le imputan 1.500 hay otras 40.000 o más que deben esclarecerse las causas, porque son muy pocos los que son por causas naturales”. Y defienden que “se necesita más investigación”.

Concretamente en la provincia de Ourense se produjeron incendios forestales en Manzaneda, el Parque Natural Baixa Limia-Xurés, en la Serra da Encina, en el Macizo Central o en Oímbra, donde todos tienen casuísticas de intencionalidad. Sobre ellos desde la plataforma do Monte Galego con Futuro arguyen que “la mayor parte de los incendios quedan impunes porque no se investigan, porque hay muchos de los que no sabemos nada. De los que sabemos es porque se encontraron pruebas, pero hay otros muchos que no sabemos nada. Y no solamente son los daños al patrimonio natural sino también al patrimonio individual que amenazan casas”.

Y añade que “ver el Invernadoiro o ver el Courel con más de 12.000 hectáreas ardidas duele, poca gente es capaz de conocer a ciencia cierta lo que son 12.000 hectáreas ardidas en un monte”.

En particular sobre los detenidos, comentan que “por lo que sabemos y leemos tenían una línea de investigación muy exhaustiva y muy segura, así que si finalmente son ellos que se haga justicia”. Y aclaran que “pero que esto no sirva para criminalizar a toda la población, tiene que servir para aprender que hay personas que quieren hacerle daño a nuestra identidad natural, pero hay otras muchas que lo protegen y solo desean que se acabe esta actividad incendiaria para ver el monte tal y como estaba, verde, que es como lo queremos ver todos”.

Identificado en Palmés por provocar un incendio con una tala

Los agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Autonómica en Ourense esclarecieron el incendio forestal registrado el 5 de septiembre en el municipio de Ourense, en la localidad de Palmés. El fuego afectó 1,45 hectáreas de superficie arbolada y se produjo produjo al caer un árbol sobre un tendido de línea eléctrica. Como resultado de las investigaciones en la parroquia y sobre el terreno, se le tomó declaración en calidad de investigada a la persona que estaba realizando la tala. En las labores de extinción participaron un agente, cinco brigadas, tres motobombas, cuatro avionetas y dos helicópteros. La Policía Autonómica le remitió las diligencias por los hechos al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ourense.