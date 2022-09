Un millón de euros para cámaras de control del tráfico en casco viejo, rotondas y para 8 radares

Los sistemas de control del acceso del tráfico rodado en la zona peatonal del casco histórico mediante el uso de cámaras, en sustitución de los antiguos bolardos, irán a concurso en un pliego que ya ha elaborado el Concello, con un precio de salida de 964.106 euros, que incorpora, además, del suministro de cámaras, para los accesos al casco histórico, otras partidas anexas, para sistemas de control del tráfico en las rotondas urbanas, así como la adquisición de 8 radares –7 fijos y un móvil– que vigilarán excesos de velocidad del tráfico rodado en la ciudad.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige el edil Telmo Ucha, se ha tomado como prioridad, el apaciguamiento del tráfico en la ciudad, máxime en un contexto de peatonalización de nuevas calles y un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el PMUS, que cuando se aplique supondrá también dar prioridad al transporte público y al peatón frente al tráfico rodado.

“Los pliegos están ya elaborados y están siendo sometidos a estudio de los técnicos”, indica Telmo Ucha, quien espera que puedan ser informados para sacar estos sistemas de control del tráfico a concurso a corto o medio plazo, aunque prefiere no dar fechas concretas, porque, aunque se está trabajando de forma continuada, “hay una clara falta de personal” , afirma, en determinadas áreas que ralentiza el apartado administrativo previo a la licitación de los proyectos.

En el caso del suministro de cámaras de control de acceso al casco viejo, el importe previsto es de casi 220.000 euros para la compra de 17 equipamientos técnicos. Su objetivo es suplir el control de acceso al tráfico de esta zona histórica declarada desde hace décadas peatonal, que realizaban los antiguos bolardos, eliminados por el actual gobierno local en febrero de 2020 al generar muchas colisiones y daños a vehículos.

No se especifica aún cuáles serán los puntos de ubicación de los controles de acceso por cámaras, pero el sistema anterior de bolardos incluía zonas de acceso al casco viejo controladas en Julio Prieto, rúa Vilar (Mosquera y Pelayo), San Francisco, Santo Domingo (Hacienda, Parque y banco), Cardenal Quiroga, Desengaño, rúa do Baño, Padre Feijoo, San Cosme, Pena Corneira, doctor Marañón y Cruz Roja.

Otro apartado dentro de pliego es el destinado a suministro de cámaras de control de tráfico en rotondas, otro de los puntos habituales de colisiones de tráfico en la ciudad.

Este apartado, que se incluye en el pliego, tiene una partida prevista de salida de 180.441 euros, e incluye 10 equipamientos con sistemas de cámaras de entorno.

Radares de velocidad

Finalmente el control de la velocidad del tráfico en el casco urbano, incluido en este paquete tecnológico que gestiona el Concello, pretende adquirir responde a otra as aspiraciones del actual concejal de Seguridad, a quien le tocó asumir la implantación, que entró en marcha en 2021 en toda España, del modelo “Ciudad 30” de reducción a 30km/hora la velocidad de la circulación rodada en determinadas calles de los cascos urbanos.

De hecho un atropello de peatón a esa velocidad, como ya explicó en su día Telmo Ucha, puede llegar a reducir la gravedad de las lesiones a la posible víctima y salvarle la vida. Controlar la velocidad del tráfico en las calles será más fácil, con otro equipamiento incluido en este pliego, el “Suministro de radares fijos y móviles de control de la velocidad de tráfico”, que tiene una partida prevista de 249.500 euros. Incluye la adquisición de “7 cinemómetros, con instalación en cabina fija lateral”, es decir 7 radares de control de velocidad fijos, y un radar móvil.

El coste total de todos los lotes de sistemas tecnológicos para el control del tráfico, y por lo tanto para intentar mejorar la seguridad vial en el casco urbano, incluye una partida de 41.366 euros para la partida alzada para obra civil de sustitución o ampliación de la red de fibra; partida de coste de mantenimiento anua; formación del personal que se hará cargo del manejo de estos sistemas. En total el presupuesto de suministro y mantenimiento es de 796.781, que sumado el IVA asciende 964.106 euros.

Telmo Ucha : “Reforzamos la dotación policial en la zona histórica para evitar vehículos no autorizados”

A finales de agosto, la asociación de vecinos s Casco Vello , presentaba a finales del pasado mes de agosto un escrito en el servicio de Registro del Concello de Ourense, solicitando medidas de control del tráfico, ante la proliferación de vehículos que pasan “a gran velocidad por la zona, y utilizan este barrio histórico “como atajo”, pese a ser una zona peatonal, para llegar antes a determinados puntos de la ciudad, sin atravesar el centro. Una situación que se produce desde que se retiraron los bolardos hace dos años. El concejal de Seguridad Ciudadana la razón a los vecinos en el sentido de que hay conductores que no respetan la peatonalidad de esa zona histórica, , y en tanto no se agilice ese sistema de control del casco viejo “hemos reforzado la vigilancia, con mayor dotación de policías locales para evitar el paso de vehículos no autorizados” indica. A la espera de una reunión con una representación vecinal del casco vello, para informarles de como van las gestiones para instalar las cámaras, Telmo Ucha segura que “se han incrementado mucho las sanciones”, a los vehículos que entran sin autorización o fuera del horario . En el escrito presentado en registro por AA Casco Vello y en su nombre, la presidenta de la asociación, Graciela Rojo, mostraba su preocupación pues creen “que se corrió la voz de que no multan por atravesar la zona histórica como atajo”. Una de las zonas que se utilizan más como “atajo” según los vecinos, es la de Julio Prieto Nespereira, para reducir el trayecto entre Jardín del Posío y Cabeza de Manzaneda. También denunciaron que es habitual que se utilicen plazas de del casco histórico como Praza do Trigo y otras calles del entorno de la Catedral de Ourense, como Correxidor, Praza da Ferreiría más, como parkings no autorizados de vehículos.