Miñones alaba la gratuidad del Avant y los usuarios denuncian “descoordinación”

En la estación ourensana de trenes informaban que ya estaban disponibles los abonos gratuitos. En la de Santiago, no sabían todavía nada. Los usuarios recurrentes, y aquellos que querían conseguir los abonos, denuncian “descoordinación” y falta de información por la operadora ferroviaria, no solo por la adquisición del abono gratuito del Avant entre Santiago y Ourense, sino también por la formalización de los billetes que a 7 de septiembre todavía no se puede hacer desde los canales habituales.

El Gobierno central rectificó la medida de no hacer gratuito el trayecto Ourense-Santiago en la alta velocidad de media distancia y ayer el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se subió al tren para alabar la medida del ejecutivo central. Dijo que “Renfe ha despachado ya más de 28.000 abonos gratuitos en Galicia y que ha reforzado un 30% las plazas, con 14.000 más. Miles de familias en Galicia se están beneficiando ya de esta medida del Gobierno para paliar la inflación y los efectos de la crisis energética derivada de la guerra de Putin”. En la estación ourensana estuvo acompañado de Emilio González, subdelegado del Gobierno, y de otros representantes socialistas en la provincia donde defendió que “este gobierno escucha a la gente y el ahorro es importantísimo y está suponiendo un importante alivio económicos para miles de familias”. 🚅✅ A gratuidade dos abonos de tren aprobada polo Goberno beneficia a máis de 28.000 galegos cun aforro de ata 1.900 euros.



