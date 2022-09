La Audiencia de Ourense ha dado la razón a los ‘colleiteiros’ de O Ribeiro por la subida del precio de las etiquetas, respaldando sus reclamaciones frente al Consello Regulador da Denominación de Orixe por la discrepancia en torno al precio de las contraetiquetas.

Las diferencias entre ambos estuvieron motivadas por la decisión del consejo, en 2018, de realizar una subida diferenciada en el precio de las precintas, “mayor para las utilizadas en los vinos ‘preferentes’, elaborados con variedades autóctonas, mayoritariamente por pequeños productores, y menor en los vinos autorizados, elaborados con variedades secundarias o foráneas, principalmente por grandes bodegas que producen más de 400.000 litros”, explican desde la Asociación Galega de Vitivinicultura Artesanal

La desigualdad en el precio de las precintas de garantía ha sido entendida por los jueces como “abusiva al no existir causa justificada para ello”, siendo las precintas iguales y dando el consejo regulador el mismo servicio de certificación y control de todos los vinos incluidos en la denominación, esgrimen los ‘colleiteiros’, que celebran que los tribunales les dan la razón por segunda vez, ya que esta resolución confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribadavia.

El colectivo destaca que “el acuerdo adoptado favorecía los intereses particulares de los sectores que tienen un mayor peso en el consejo, sector cooperativo y bodegas de más de 400.000 litros que embotellan en mayor proporción vino preferente”.

Destacan los ‘colleiteiros’ que la Audiencia “no haya aceptado los argumentos con los que el Consello Regulador pretendía justificar la diferencia de precio, ratificando que no está justificada la subida diferenciada en detrimento de las bodegas más pequeñas, porque el acuerdo adoptado no respondía a las reglas de equidad”. Además, reiteran su disposición “al diálogo” para alcanzar acuerdos, siempre que se respete que, aun cuando constituyen una minoría en el pleno, tienen “mucho que decir en la defensa de la esencia de la D.O. Ribeiro”.