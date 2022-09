Relaciones Internacionales echa a andar: “Es una oportunidad que lo abriesen aquí”

El curso universitario arrancó de manera oficial este lunes, si bien en el caso de Ourense, centros como Informática y Aeronáutica ya celebraron el pasado viernes actos de bienvenida al alumnado de nuevo ingreso, entre ellos los del grado y máster en Inteligencia Artificial, de nueva implantación este curso.

Entre las novedades está también el grado en Relaciones Internacionales, que llega al catálogo de la oferta universitaria de Galicia con un grupo único de 45 alumnos repartidos entre dos universidades, la de Vigo y A Coruña, con sede en los campus de Ourense y Ferrol, respectivamente. En la ciudad de As Burgas se ofertaron 22 plazas y el cupo se completó en la primera llamada de matrícula que realizó la CiUG. La ocupación alcanzó el 132% (28 inscritos) y se cerró con una nota de corte de 10,02, reflejo de la alta demanda que generó la titulación. La presencia femenina es mayoritaria: 22 mujeres entre los 24 estudiantes que acudieron este lunes a clases.

Para la implantación de este título se ha creado un centro nuevo, la Facultade de Relacións Internacionais, ubicada en el edificio Xurídico Empresarial, y dirigida por la decana comisaria Laura Carballo, que ayer supervisó la puesta en marcha del título. A diferencia de Inteligencia Artificial, también interuniversitario con tres grupos de 50 alumnos cada uno en los campus de Ourense, A Coruña y Santiago, Relaciones Internacionales arranca con un grupo único de 45 estudiantes repartido entre las aulas de Ourense y Ferrol. El profesorado es compartido entre ambos centros, por lo que un tercio de la docencia se realizará en remoto.

Las clases comenzaron con las presentaciones de las diferentes materias. La primera, Historia de las relaciones internacionales, a cargo de un profesor de Ferrol al que el alumnado de Ourense conoció a través de una pantalla, y a continuación Economía de la globalización, impartida en Ourense por el profesor Marcos Álvarez y en remoto para el grupo de estudiantes de Ferrol.

Este sistema de docencia híbrida no convence en el centro. De hecho, se registraron problemas de sonido y, con ellos, dificultades en la interacción alumno-profesor, una dinámica muy importante, destaca la decana, porque “genera confianza y un ambiente de conocimiento que invita a hacer preguntas e interactuar”.

El grado único, recuerda, es “una imposición de la Xunta” que genera un escenario “discriminatorio” respecto al resto. Por cercanía, pone como ejemplo Inteligencia Artificial, que también es interuniversitario, pero con grupos independientes de 50 alumnos. “Lo ideal, teniendo en cuenta la demanda de que tiene Relaciones Internacionales es caminar hacia grupos independientes: 45 en Ourense y 45 en Ferrol”, apunta.

“Lo ideal, teniendo en cuenta la demanda de que tiene Relaciones Internacionales es caminar hacia grupos independientes: 45 en Ourense y 45 en Ferrol”

Estas experiencias, añade, “pueden funcionar bien en másteres interuniversitarios donde se requiere especialización docente en un nicho específico que no existe individualmente en las universidades gallegas. Ahí sí tiene sentido y, además, los alumnos son más maduros, pero aquí hablamos de estudiantes de grado que acaban de llegar a la universidad, dejan bachillerato y se encuentran con esta docencia en remoto, que para ellos es un hándicap”, incide. También el profesorado afronta “un reto importante”, señala la decana. “Manejar las dos clases, una presencial y otra en remoto, es muy complicado”.

El alumnado

Con todo, el grado inicia su andadura con un grupo de alumnos altamente motivados y una vocación muy clara. Es el caso de Alma Mariño, de Santiago, que habría buscado plaza fuera de Galicia de no haberla conseguido aquí. “Me gusta la política internacional y las relaciones entre países y organizaciones como la Unión Europea o Naciones Unidas. Me gustaría trabajar en una de ellas y, si no es posible, también me atrae la diplomacia”, declara. Su interés formativo va más allá y está pendiente de la aprobación de dobles grados: “Me gustaría combinarlo con Ciencias Políticas y de la Administración”.

A Roy Oliveira, de Vigo, siempre le interesó la geopolítica y vio en Relaciones Internacionales la “carrera perfecta” porque le permite combinar utilidad con ocio. “Disfruto con esto, me parece interesantísimo”, dice. Le gustaría dedicarse profesionalmente a la política, pero por ahora está centrado en progresar en los estudios.

Lucía Vilar Rodríguez, de Lugo, también tenía claro que quería cursar estos estudios porque combinan disciplinas que le gustan como la economía, la política y el derecho. Ya había consultado la oferta en Madrid y Alicante cuando se anunció que el grado se implantaría en Ourense y Ferrol.

Nieves Bouzas es de Las Palmas de Gran Canaria y eligió Ourense porque aquí tiene familia y amigos. Empieza el grado de cero después de matricularse el año pasado en Barcelona. “No me adapté a la ciudad, pero Ourense me gusta, es un lugar tranquilo”. Le interesa el campo de los derechos humanos y aspira a trabajar en la ONU.

“La docencia híbrida es complicada y un hándicap para el alumno”