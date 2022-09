El BNG pide una auditoría que arroje luz sobre el solar para el edificio de la Xunta

El grupo parlamentario del BNG acaba de registrar en el Parlamento gallego, a través del diputado por Ourense Iago Tabarés, una proposición no de ley relativa a las “posibles irregularidades “ en el procedimiento realizado por la Xunta de Galicia “para la adquisición de cuatro parcelas en el barrio de As Lagunas, con el objeto de construir en ellas el nuevo edificio administrativo en el que centralizar todas las dependencias del Gobierno gallego en Ourense”, señalan. Una operación que se fraguó por 8,4 millones pero sobre la que dicen que no tienen información sobre el proceso y si hubo posible sobreprecio.

En la exposición de motivos de la misma, Tabarés cuestiona las trabas y las dificultades puestas por la Xunta a la hora de permitir el acceso a dicho expediente, algo a lo que los diputados tienen derecho. “Resulta incompresible la contumaz resistencia de la Xunta de Galicia a cumplir con la legalidad vigente y negarse a la remisión al Parlamento de Galicia del expediente solicitado vía artículo 9 del Reglamento del Parlamento de Galicia”. Según el diputado Tabarés, este comportamiento de la Xunta “refleja la voluntad de obstaculizar el control de la acción del gobierno, ya que lo que se exhibió fue una copia del expediente que bien podría ser remitido al Parlamento en tiempo y forma, como este requirió”. El motivo de la solicitud de una auditoría externa que evalúe el procedimiento y la adquisición de las parcelas viene dada por el hecho de que “una vez analizado el expediente, resulta elocuente la ausencia de proyecto o, siquiera, de anteproyecto que acredite la superficie necesaria para la construcción del edificio, de documentación alguna sobre las gestiones realizadas, alternativas analizadas, y por tanto, la opción por la ubicación finalmente escogida, siendo palmario el sobreprecio satisfecho por la Xunta para la adquisición de las parcelas”. Al mismo tiempo, para el diputado nacionalista Iago Tabarés, “los hechos acreditan el nulo rigor presupuestario de la Xunta de Galicia, consignando partidas elevadas sin la más mínima constancia de la posibilidad de su cumplimiento o incluso siendo conscientes de su imposible ejecución”. La Xunta no ha dado su versión sobre las críticas de los nacionalistas. En abril se registró la compra de 4 parcelas por 8,4 millones Si bien esta auditoría debe ser la que dirima, a criterio del BNG, si el proceso de compra ha sido opaco o no, fuentes del Ejecutivo gallego, que no se pronunció ayer sobre estas críticas de los nacionalistas, dieron cuenta de que en abril de este año la Xunta había formalizado la adquisición de cuatro de las nueve parcelas de la junta de compensación propietaria de los terrenos colindantes a la residencia universitaria del campus. Esta compra por 7 millones de euros, 8,4 millones en total al incluir el IVA. Los terrenos son colindantes a la avenida de Otero Pedrayo y en el resto del solar se repartiría la edificabilidad que, desde hace 30 años gestionan con gran dificultad los propietarios del resto de terrenos de esta junta de compensación. La edificabilidad de los solares adquiridos por la Xunta supera los de 12.400 metros cuadrados para centralizar sus oficinas.