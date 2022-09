El Festival de Cortos FIC Vía XIV de Verín apagó ayer las luces de su séptima edición con la satisfacción de los organizadores al comprobar que “se ha consolidado como una cita fija del panorama de festivales gallegos” y, además, como “promotor del talento del sector audiovisual en Galicia”, indicó ayer Carlos Montero, director del certamen.

“Jugamos ya en la liga adulta y adultos también se han ido haciendo los muchos jóvenes que comenzaron su andadura profesional como voluntarios en este festival, muchos de ellos hoy convertidos ya en referentes de nuestro audiovisual. Nuestro festival crea cantera y estamos muy orgullosos de esto”, añadió Montero.

Cortos ganadores

En el discurso del acto de clausura, se dieron a conocer también los cortos ganadores de cada una de las categorías del certamen. Así, dentro de la categoría Nova, patrocinada por la Fundación Dentalnova, el trabajo ganador fue The last day of patriarchy, dirigido por Olmo Omerzu, una coproducción entre la República Checa, Eslovenia y Francia. En esta misma categoría, el jurado –conformado por Manolo Torrente, Elena García y Nora Sola–, concedió una mención especial al film Caballo de espuma, del español Juan Rueda.

En la categoría Horizontes ganó Vol de nuit, un corto de 26 minutos de duración de origen belga y dirigido por Kenan Görgun. Y en la categoría A Raia, patrocinada por la Eurocidade Chaves-Verín, fue merecedor del premio el corto O teu nome é, un trabajo con sello portugués dirigido por Paulo Patrício.

Finalmente, el Premio Especial del Público recayó en el trabajo Rompente, del director ligado a Verín Eloy Domínguez Senén.

Durante su intervención en el acto, el teniente de alcalde de Verín, Diego Lourenzo, se refirió a la villa del Támega como una “isla cultural” en el sur de Galicia “con productos como este FIC Vía XIV que se consolidan como un referente de creatividad”.

Junto a esto, el representante municipal aseguró que “la comarca de Verín concentra en los últimos años la mayor actividad de las industrias culturales del sur de la provincia de Ourense, por participación, por extensión geográfica de su comarca y por calidad y cantidad de sus contenidos”.