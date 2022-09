Ourense registra el número más bajo de autónomos con 22.992

Ourense pierde autónomos cada día, cada semana, cada mes y cada año. Es una tendencia que se prolonga en el tiempo y la provincia ya baja por primera vez del umbral de los 23.000, con un registro en julio de este año de 22.992 autónomos. David Martínez, presidente de los autónomos ourensanos dice que “la situación económica y del mercado laboral en la provincia es crítica, por la pérdida de autónomos y también por el descenso demográfico que tenemos cada año”.

Sobre el número actual de autónomos, David analiza que “probablemente la cantidad de autónomos sea menor que el número que queda registrado porque inconcebiblemente el número de autónomos mayores de 60 años ha crecido en 111 personas y eso nos hace pensar que estén dados de alta y no tienen actividad. Así que legalmente deberían darse de baja porque es un régimen especial para cotizar y después tener acceso a una pensión”. Es por ello que justifica que el guarismo de autónomos en la provincia sea de 22.500 reales.

Se prevé que en 2030 un 20% de autónomos se jubilen

La letanía de los autónomos es un problema que radica en Ourense pero que se extiende a otras comunidades, aunque por en el global de Galicia aumenta. Desde el Colegio de Economistas, a partir de un informe en el que colaboró prevé que en 2030 un 20% de autónomos se jubilen. En este sentido, el presidente de los autónomos ourensanos comenta que “actualmente en Ourense tenemos una media de edad de autónomos en torno a los 55 años, por lo que en el horizonte de su actividad laboral o su vida laboral está la pensión en unos años. Si en 2012 se preveía que fuera el 12% el que se jubilara, en 2020 será del 20%, con las consecuencias que eso trae. Ya estamos viendo muchos que se están jubilando, no hace falta más que salir a la calle para comprobarlo”.

Más pensionistas

Ourense es la única provincia de España que tiene menos trabajadores que pensionistas. En un mapa publicado por el diario económico Expansión se puede observar como la provincia tiene un 0.97 de personas trabajadoras y afiliadas a la Seguridad Social por cada pensionista ourensano.

“Es alarmante, tener 0.97 trabajadores por pensionista"

Un dato que David destaca y sobre el que dice que “tenemos 22.992 autónomos y unos 38.000 autónomos pensionistas, es decir a estos pasos los pensionistas van a ser más que los autónomos. Ourense es una provincia de pensionistas y si se analizan los datos interanuales los autónomos de de 20 a 35 años bajan en 250 personas”.

Y añade que “veremos que pasa de aquí a final de año si hay más crisis económica o no, pero muchos cerrarán su negocio o cesarán en su actividad laboral y seguirán decayendo los números. Los que tengan el local donde están tirarán porque no tienen arrendamiento, pero muchos que estén en régimen de alquiler pues cerrarán porque no será sostenible”. Finaliza diciendo que “es alarmante, tener 0.97 trabajadores por pensionista, es muy alarmante, es que no llegamos ni siquiera a la paridad uno y uno”.

Sector primario y teletrabajo

El emprendimiento siempre es un salto importante en la vida laboral y la actividad profesional. Esfuerzo, constancia, talento, y perseverancia son los principios que deben regir la iniciativa de una marca autónoma. Estos principios son los que ejemplifica el rural ourensano y, sobre todo, un mundo primario que es el sector donde más bajas se han dado en los últimos diez años. Del campo desaparecieron más de 1.075 trabajadores afiliados según las estadísticas y la agricultura y la ganadería son las profesiones que más notan la sangría de los autónomos.

David comenta que “el sector primario es el área líder en descenso de autónomos y le sigue el comercio al por menor. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que se está jubilando en ese segmento del comercio. En este es sector donde las edades son más elevadas y eso se está notando. Ahora con la situación de la crisis que hay ahora, muchos se están planteando cerrar o extinguir su actividad laboral”.

Se sobrepusieron a las crisis de 2011, a la recesión que vino después, volvieron a salir adelante, se adaptaron a la pandemia con más gastos derivados y cuando celebraban el fin de la pandemia llegó la invasión de Rusia en Ucrania y una crisis inflacionista que de media está aumentando los gastos un 30% más y reduciendo el gasto por habitante.

“No todo el mundo va a poder ser funcionario”

Los cambios sociales y las nuevas generaciones buscan en el empleo público una tranquilidad que no la encuentran en el sector privado y, es por ello, que Ourense es una de las cunas gallegas de los opositores. David dice que “no todo el mundo va a poder ser funcionario”.

La pandemia fue un punto y aparte para la compra de casas en el rural y también en la rehabilitación de hogares familiares heredados para tener esa libertar que no se tuvo durante el confinamiento. Una moda que parece que se arraiga en sensaciones y en números demográficos, pero no en autónomos. David comenta que “no tenemos datos reales que puedan visibilizar esos movimientos en número de autónomos. Lo que sí es que existe esa oleada, pero los que se instalen son aquellos técnicos o particulares que quieran teletrabajar. La mayoría de los autónomos no quiere teletrabajar, según un estudio y después hay que evaluar todas las variables, como una buena conexión de internet, la movilidad de cara a los núcleos urbanos y otros factores que influyen a la hora de tener o de emprender en el rural”.

De Vigo a Celanova por un sueño de cosméticos

Aida Froiz empezó trabajando en estética, pero por circunstancias personales y formación adquirida, empezó su propia aventura empresarial hace ocho años. “Terra” nació de la pasión por crear cremas caseras totalmente naturales y explica que “nos vinimos de Vigo a Celanova, a una casa familiar y la rehabilitamos. A partir de ahí, inicié mi aventura emprendedora y también familiar ya que tuvimos una niña y buscábamos algo más de libertad que en la ciudad”.

Al principio destaca que “fue duro porque tienes que apostar por ello, pero yo tampoco quería dejar cosas y hasta el momento lo he conseguido”. La fabricación de sus cremas caseras parte de su propia huerta donde recoge las plantas para los lotes que produce: “Fui empezando con pequeños lotes y después más grandes, pero mi forma de darme a conocer es el boca a boca”.

Utiliza aceite extra virgen de oliva, almendra, germen de trigo y de girasol. También cera de abeja y aceites ecológicos. Todo ello para elaborar sus productos “Mimosa”, “Cálmate”, “Larosa” o “Pack Terra”. No se arrepiente para nada de haber aprendido y le queda el reto de potenciar fuera de España su producto: “Mi publicidad eran las ferias que se cancelaron por la pandemia y con todo esto que está pasando la empresa se mantuvo, así que ahora es el momento de dar ese paso para dar a conocer mis productos fuera, porque hay muchos clientes fuera de España que demandan este tipo de cremas”.