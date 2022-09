Otro pleno insólito: cinco horas para aprobar acuerdos que Jácome no prevé cumplir

El Concello de Ourense estrenó ayer el curso político tras las vacaciones, con otro pleno para los anales del absurdo, por lo estéril de la mayoría de acuerdos adoptados, tras cinco horas de farragoso debate y que, en su mayoría no se llevarán a cabo, pues los plenos “son un teatro” indicó el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome y la mayoría de temas “no son vinculantes” . Tampoco ve normal, dijo, que un gobierno materialice acuerdos que no comparte, aunque se aprueben por mayoría de la oposición.

Con estos mimbres, y en el primer pleno municipal, tras el nuevo fracaso de moción de censura de PP y PSOE, para desalojar a Jácome, este último repartió a dolor y para todos, interrumpiendo cada punto de debate, para dar su visión en clave electoral y defenestrar dialécticamente a los contrarios.

Acusó de “inepta” a la hasta hace unos días socia de Gobierno y concejal PP, Flora Moure, por su gestión en materia de Termalismo; de “inculto” al líder del BNG, por criticar el “modelo” cultural y festivo del alcalde, y tuvo duras críticas para la mayoría de las concejalas del resto de grupos (en el grupo del alcalde no hay una sola concejala) a las que restó también capacidad de gestión y valía.

La socialista Concha García Lozano, lamentó en un ruego, el comportamiento del alcalde al remate del pleno. “Pues yo estoy muy contento”, sentenció Jácome, “a lo que respondió la concejala, “si está contento con lo que ha hecho es que no está bien de la cabeza”, el PSOE se levantó, y el regidor les recriminó que “ellos insultan y luego se ofenden” .

Tufo de precampaña

El tufo de precampaña enturbió, como la tinta del calamar cualquier acuerdo. El propio alcalde reconoció con sarcasmo, que estaba “embarrando” tanto el debate, que a veces perdía el hilo del tema del que se estaba hablado.

Pese al esperpento de un pleno, con una oposición confusa ante los continuos saltos temáticos, y un regidor crecido: “ vamos a tener mayoría”, llegó a sentenciar, se aprobó por unanimidad la moción del PSOE, que pedía la puesta en marcha de una batería de medidas, al margen de las que ya implantó el área de Seguridad Ciudadana, para actuar con urgencia, en casos de pinchazos, casos de sumisión química y violencia contra la mujer.

Pero, en este mismo punto, Jácome dio otro giro en el debate, para acusar al líder del PSOE, Rafa Villarino, de haber criticado el “pacto da vergoña” de PP y DO ahora definitivamente roto, y que dio la alcaldía al propio Jácome “y arrodillarse ahora ante Baltar” para reeditar otra fallido moción contra el alcalde. No tuvieron efectos los intentos del PSOE de que el regidor se centrara en los temas a debate y no hiciera precampaña.

Se aprobó también la moción del PSOE que pedía la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana Telmo Ucha, por permitir la “escalada” y sin arnés, según un informe de seguridad, de varias personas al techo de la Policía Local, poniendo en riesgo la integridad de las mismas, para ver el rali de Ourense.

Jácome volvió a dar el giro electoral en este asunto, para elogiar el trabajo de Ucha y calificar la moción de “guerrilla” interna del PSOE contra Natalia González, una de las posible aspirantes a la Alcaldía junto con Villarino, pues “un familiar de la concejala”, subió al tejado.

El pleno aprobó de forma unánime y con elogios de todos los grupos, la moción del PSOE para dedicar una calle, en Tras Alameda al lado de la plaza de abastos que él mandó construir, al regidor de la República Manuel Suárez, fusilado en el año 1937.

Continuos ataques a Araújo: “Ya no irás en las listas del PP”

También salió adelante la moción del BNG, para que el Concello pida apoyo a la Xunta para obras de humanización del entorno de la Plaza de Abastos que incluyan el rianxo y otra moción del Bloque para instar a que se doten tres juzgados más para Ourense, uno de primera instancia más, otro de lo penal y el tercero de violencia sobre la mujer. Se aprobó también (solo con la extraña pinza en contra DO y Laureano Bermejo, que levantó sospechas sobre la inclusión de este edil de Cs en la lista de Jácome), una moción de Ciudadanos, s exigiendo la ejecución de los acuerdos plenarios, que, como los aprobados ayer, quedan en el limbo durante años. El regidor que no dejó de atacar durante el pleno al edil de Cs Pepe Araújo, diciéndole que “no irás en la lista del PP” y que tendrá que “arrodillarse” para conseguir volver, “ya no irá en la lista del PP” dijo. Jácome hizo caso omiso a la moción de este último este último secundada por todos los grupos, sobre el “apagón cultural” de la ciudad, un área de que gestiona el propio Jácome. Este último defendió que su modelo ha conseguido un mínimo de 350 espectadores y medias de 500 frente, a 40 que había antes en el Auditorio y es la cultura del pueblo. La edil no adscrita María Dibuja le dijo que si ese era su modelo cultural estaba de suerte, pues en breve actúa en Ourense Paquirrín.