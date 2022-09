Nuevo curso en la UVigo: adiós al COVID y con Inteligencia Artifical como atractivo formativo

Sin mascarillas, con algunos despistes de dónde era el Aula Magna, caras nuevas y sobre todo normalidad. Así fue el primer día de bienvenida al alumnado de diferentes titulaciones en el campus ourensano de la Universidad de Vigo, donde más de 200 alumnos se dieron cita para conocer los horarios, el funcionamiento de las titulaciones y empaparse del que será su casa académica.

En el Edificio Politécnico tenía lugar la primera toma de contacto de las primeras promociones del Grado y Máster de Inteligencia Artificial (IA), tan demandado por los órganos de gobierno de la Universidad de Vigo como por el sector productivo ourensano. Se peleó su exclusividad, pero finalmente se impartirá en las tres universidades de Galicia.

“No podíamos no permitirnos tener el máster de Inteligencia Artificial "

A este respecto, el todavía director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, Francisco Rodríguez, dice que “no podíamos no permitirnos tener el máster de Inteligencia Artificial y que lo tuvieran las otras universidades. La exclusividad era algo que anhelábamos, pero no fue posible. En el grado de IA somos autónomos y tendremos que coordinarnos con las tres universidades, entonces para nada resta es más complementario. Y lo que es el máster añade diversidad porque puede venir alumnado de otras titulaciones, no tienen por qué ser solo de Informática. Es gente que tiene una ingeniería industrial y quiere especializarse en Inteligencia Artificial, entonces para nosotros es nuevo”.

Para el director el inicio de este curso supone “una nueva etapa” después de la pandemia durante los dos cursos pasados y aclara que “estamos retirando mamparas de COVID que todavía había en algunos laboratorios de ordenadores y ahora están haciendo obras para retirar estos elementos visuales de la pandemia. Además, nos desprendemos de la mascarilla como normal general, salvo algunos caso y ya no serán obligatoria. La infraestructura online está ahí, por si hiciera falta, pero esperemos que no quede nada del COVID".

Las nuevas titulaciones implantadas durante este curso académico son Relaciones Internacionales y el Grado y el Máster de Inteligencia Artificial. Sobre este último comenta que “da más posibilidades al alumnado de Grado. Nosotros tenemos, el bendito problema, que nuestro alumnado trabaja sin necesidad de mejorar su formación. Es decir, el alumnado de cuarto ya está trabajando antes de terminar. Pero que tengan máster atractivos es bueno para ellos. El puesto de ingeniero superior, se pierde, pero las empresas todavía lo siguen demandando y va a haber puestos de trabajo que no es solo programar si no que es más directivo y eso es lo que les da este máster"

Y añade que "a mayores, se le añaden las nuevas tecnologías y en este mundo que todo avanza, es necesario seguir formándose y especializándose. Por ahora es el futuro, aunque dentro de cinco años veremos si seguimos hablando de la Inteligencia Artificial. Ahora mismo se está hablando mucho de ella y cuando salgan estos alumnos ya no se hablará porque será el día a día”.

A estos alumnos y alumnas les manda un mensaje de agradecimiento por confiar en ellos en esta “nueva etapa” y les invita a que trabajen durante el curso presente y los cursos venideros para poder conseguir los objetivos marcados y adquirir las competencias necesarias con el fin de ejercer una actividad profesional en el sector privado, en el sector público o por qué no ser académicos.

Para terminar la jornada de bienvenida en el campus ourensanos los profesores Daniel González y Miguel Reboiro, del área de lengua y sistemas informáticos, impartieron un taller de introducción a la informática para que los nuevos se empaparan de los conocimientos básicos, de los objetivos a perseguir y de las competencias a adquirir.

Además, en el día de ayer también se recibieron a los alumnos de primer curso del Grado de Ingeniería Aeroespacial, donde María Carmen Fernández (jefa del área de grado de Informática), Verónica Mariño (Psicopedagoga), Ricardo Corderí (jefe de servicio de extensión universitaria), Isabel Gómez (jefa de negociado), María Nieves Lorenzo (coordinadora de movilidad) y otros representanes les saludaron, les explicaron el título y le emplazaron a formar parte de la comunidad y de sus servicios.