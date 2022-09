El Festival de Cine de Ourense, que tendrá lugar entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre de 2022, informó que Lucía C. Pan recogerá, tal y como ya había hecho el año pasado la productora Beli Martínez, el Premio Chano Piñeiro de esta edición del OUFF. El festival le concede este galardón la Lucía C. Pan por “representar desde la fotografía, el talento que anida en el audiovisual gallego actual, en su diversidad de formatos y su mestizaje formal”, en palabras de la organización. La directora de fotografía se mostró “agradecida porque el Festival de Ourense le conceda este premio” y añadió que “es un premio también colaborativo, no solo para los equipos de fotografía con los que trabajo habitualmente. Es un reconocimiento para el resto de departamentos hacen fuerza con nudos para construir noticias narrativas y poder hacer lo que hacemos”.

Lucía C. Pan (Cambre, 1984) estudió Bellas Artes en la universidad de Vigo y se especializó en fotografía cinematográfica por la ESCAC. A lo largo de su carrera trabajó en diversos proyectos dirigiendo la fotografía de cortometrajes. En 2009 se incorpora al proyecto en torno al Retrato Filmado del Festival Play-Doc y en 2015 realiza la fotografía del documental Islas, una coproducción cubano-polaca, de la realizadora Adriana F. Castellanos. En 2016 finaliza el rodaje del film de ficción Dhogs de Andrés Goteira, por lo que sería galardonada en 2018 con el Maestro Mateo a la mejor dirección de fotografía. Posteriormente alcanza su segundo Maestro Mateo por, “Trote”, y recientemente el tercero por el filme “¿Qué hicimos mal?”, de Liliana Torres. Lucía se convierte así en la primera mujer en alcanzar dicho reconocimiento en el audiovisual gallego.