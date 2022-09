Hartazgo de los placeros tras 4 años en el edificio provisional: “Ya aparecen grietas”

“No estamos aquí por gusto, como cree el alcalde. Si nos entregan ya una plaza de abastos remodelada en condiciones, nos iremos encantados. En el edificio provisional ya empieza a haber deterioro, grietas en el suelo e incluso problemas de suministro. No es un inmueble adaptado para tantos años” explica Julio Manuel Dacosta.

Él es uno de los placeros que, desde hace cuatro años, ocupan el edificio de realojo instalado en el paseo central de la Alameda, mientras se acomete la remodelación del edificio civil del mercado, una obra que iba a durar inicialmente dos años.

“Se ha duplicado el tiempo de estancia en la instalación, provisional, por eso se deteriora” advierte Manuel Dosantos, otro de los placeros, un colectivo que se confiesa en general “harto · de los menosprecios del Gobierno local y en concreto del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome: “piensa que estamos en la gloria aquí no e trabaja en condiciones” indican. A Avelina Fernández, de Congelados Yáñez, lo que más le indigna, “es que digan que estamos ocupando por gusto un espacio público cuando si seguimos aquí, es porque no se ha gestionado bien”, indica y no remataron antes las obras.

Sin noticias del traslado

A menos de dos meses vista de la entrega del edificio civil, ya remodelado, y con la criticada pérdida, por parte del Concello, de 3,5 millones de euros, subvención del Gobierno central para la plaza, por la falta de diligencia administrativa, los placeros solo saben “que nos van a entregar un edificio que solo tiene enganche de agua y luz” explica Inés Vega. “Invertí en obras de adaptación cuando cogí el traspaso de la cafetería en la plaza de abastos hace 9 años; volví a invertir en otros puesto, hace 4 años, cuando nos reubicamos en este edificio provisional por lo que si tengo que asumir íntegramente la instalación de otra cafetería en el nuevo el edificio de la plaza ya remodelado, personalmente no lo veo. Desconozco si otros comerciantes opinan lo mismo,” lamenta “pero las concesiones suponen ya importantes gastos fijos”.

Los placeros afirman que “el alcalde, que es ahora edil de Comercio sigue sin reunirse con nosotros para darnos explicaciones”. En este difícil contexto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada por el candidato del BNG a la Alcaldía de Ourense, Luis Seara, la diputada Noa Presas y el diputado Iago Tabarés, mantuvieron una reunión con una representación de la asociación de comerciantes del mercado, que preside Emilio González y con los propios placeros y placeras.

La líder nacionalista urgió una solución integral para un espacio que considera “emblemático y con un enorme potencial para la ciudad”, por lo que avanzó que el Bloque solicitará que los próximos presupuestos del Gobierno gallego incluyan una partida concreta para que la Xunta “se implique en la solución integral de la plaza y recupere el ‘rianxo’, porque es una forma de hacer ciudad y afianzar nuestro comercio local”.

Luis Seara se refirió al mercado de abastos como “un proyecto estratégico”, una actuación que va mucho más allá de la reforma concreta del edificio y que implica la reforma integral del entorno, incluido el rianxo, por lo que hoy llevará al pleno una moción para que la Xunta se implique en la remodelación de ese entorno histórico.

Pontón detecta “desazón en la ciudad”, pero la moción será “con las elecciones”

La portavoz nacional del Bloque afirmó, durante su visita, ayer, a la plaza de abasto su su “desazón” con lo que está pasando en la ciudad, pero a la pregunta sobre la fallida moción de censura entre PP-PSOE para desalojar a Jácom, afirmó que “ya está bien de generarle falsas expectativas a la ciudadanía ”, lo que a su juicio, está provocando que muchas personas se alejen del ámbito político” . Afirmó que “desde el BNG tenemos claro que en esta ciudad va a haber una moción de censura, pero va a haber una moción de censura el 28 de mayo, cuando se convoquen elecciones” . Añadió que el BNG, con Luis Seara como candidato, está trabajando “para darle una alternativa sólida” a los vecinos, que ven como Ourense “va a menos” y que están “ cansados de ese Juego de Tronos que se ha instalado en modo cutre en la ciudad”.

Manuel: “Aquí hay muchas carencias; queremos volver a la plaza”

Manuel Dosantos, regenta la pescadería Paulino. Reconoce que, “aunque estemos contentos con la ubicación actual, más contentos estaríamos si contáramos ya con un puesto remodelado en la plaza de abastos, un edificio emblemático y con mejores condiciones y espacio. Este edificio provisional en la Alameda tiene ya muchas carencias de espacio, y para suministros” indica. Lamenta también que se hayan perdido esos 3,5 millones de euros subvención y que “nadie se haya reunido con nosotros aún para explicarnos cómo será el traslado”.

Julio: “La instalación era para dos años y ya está deteriorada”

“No hemos tenido contacto alguno con el Concello, ni nos han explicado cómo va a ser el traslado. Solo sabemos que nos ceden un edificio remodelado pero diáfano”, advierte Julio Manuel Dacosta. Propietario de Conxelados Miño, las cámaras frigoríficas son las base de su negocio “y este edificio estaba preparado solo para dos años y está deteriorado; nos están produciendo gastos, el suelo se agrieta y estamos subsanando daños”. Afirma que el alcalde “piensa que estamos en la gloria, pero nos iríamos encantados y la obra estuviera acabada”.

Avelina: “Me molesta que digan que seguimos aquí por gusto”

Avelina Fernández, de Congelados Yáñez se sumaba ayer al desconocimiento general de placeros y placeras sobre su futuro, máxime cuando la reforma del edificio histórico de la plaza está a punto de rematar. Tampoco sabe nada de cómo será el reparto de puestos o las condiciones de los mismos. “Pero lo que más me molesta es que el alcalde diga en todos los medios, que estamos invadiendo un suelo público, que no queremos dejar Alameda. Sabemos que es una zona de paseo de los ciudadanos y no seguimos aquí por gusto”.