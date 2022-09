El sector hotelero cierra agosto con más del 80% de ocupación y prevé un “buen” septiembre

“Mucha gente vino este agosto”, comenta una recepcionista de un hotel de la ciudad que superó el 90% de ocupación. A la espera de la publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística, la sensación en el sector hotelero con datos previos a la pandemia es positiva. Entre los hoteles capitalinos y los del resto de la provincia la media de ocupación superó el 80%, un dato significativo para muchos de ellos después de la situación económica que está viviendo la sociedad con la inflación en cada hogar y el escenario económico.

Desde el grupo OCA, con hoteles en la capital y en Allariz, señalan una ocupación media al 80%. Moraima Arias, directora de OCA IMI en el centro de la ciudad dice que “cerramos julio con un 71% de ocupación y agosto superó el 86%”. Y mira a este mes de septiembre con esperanza pero también con la tendencia de que es un mes de últimas horas: “La previsión para septiembre es buena puesto que tenemos cubiertas ya por encima de la mitad de las plazas. Hay casi un 64% de plazas reservadas Nuestro perfil de cliente es de edad media - alta”.

Desde el OCA Vila de Allariz, Ana Lago, dice que “en julio la ocupación rondó el 80%. Y en agosto cerramos con una ocupación superior al 90%, cerca de un 92%. Estas cifras están en las previsiones que habíamos estipulado”. Y sobre el horizonte del inicio del nuevo curso dice que “en septiembre las ventas se realizan muy a última hora y esperamos llegar un 75% de ocupación”.

Según los datos del INE, más de 63.000 turistas visitaron la provincia en los meses de junio y julio con el deber pendiente de las plazas hoteleras y de las pernoctaciones. En este último caso, la media de dos noches por la provincia es un guarismo sempiterno que no crece y se estanca cada año que pasa.

Uno de los sitios más visitados en la provincia es la Ribeira Sacra. Desde el Consorcio de Turismo de la región dicen que “el porcentaje de ocupación en los alojamientos rozó el 90% y superamos en dos puntos la ocupación del año pasado y quedamos a cuatro puntos del histórico de agosto de 2019”.

Y añaden que “tenemos que tener en cuenta que en los últimos tres años se incrementó de forma muy notable el número de plazas de alojamiento, por lo que en términos absolutos y el número de pernoctas es previsiblemente mayor en agosto de 2022 que en el 2019”. Señalan estar “satisfechos” con los datos de este ejercicio y valoran el mes de septiembre con “incertidumbre”, diciendo que “no sabemos las previsiones de inflación y de estancamiento de la economía. Parece no afectar a la previsión de la ocupación para septiembre en el geodestino y esperamos que el balance mejore los datos interanuales”.

La restauración

Los restaurantes y los bares son una buena forma de calibrar el volumen y la calidad del turismo en la provincia y en la ciudad. A este respecto, Ovidio Fernández, presidente de la Confederación de Hostelería de Ourense, dice que “evidentemente, este año fue un ejercicio de reinicio casi completo de turismo y eso se notó en su mayoría de meses de verano, tendiendo en cuanta las circunstancias que tenemos en Ourense”.

Y añade que “el volumen de turismo no se puede comparar con los años pasados ya que este año es el primer ejercicio donde no hay restricciones o casi no tenemos limitaciones por la pandemia y la verdad que la prolongación del Año Xacobeo ha servido para apoyar mucho el sector, fue una inyección en la movilidad de personas por la provincia y la capital”.

El presidente de algunos de los hosteleros ourensanos analiza que “como todos los años nos movemos en pernoctaciones que no llegan a dos noches o no la superan, pero todavía así, se nota que el turismo se recuperando y viviendo buenos meses en el sector”. Las previsiones para septiembre son “esperanzadoras” y comenta que “tendremos otro tipo de turismo y septiembre será un buen mes, con alternativas como turismo natural o más tranquilidad, sin tanta masificación como en el verano. Y entre los turistas y la gente que vuelve puede ser un buen mes, aunque veremos como afecta la situación económica”.

Por su parte, Javier Outomuro, presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, dice que “lo que llevamos de verano no está siendo nada malo. Lo que llevamos de agosto, parece que es uno de los mejores agosto y hay mucha gente que está viniendo a Ourense. Julio fue de picos pero este mes de agosto hubo continuidad de gente en la ciudad”. Y añade que “a nivel económico sí que se nota que hay una recesión o inicio de recensión porque vienen con un presupuesto menos elevado que otros años”.

Sobre este tema económico, el propietario del Restaurante A Taberna, lo nota en que “la gente pide quizás más para compartir que antes y mira un poco más los precios o cómo les va a salir”.

Las previsiones para el mes de septiembre son “temerosas” porque “nos está cayendo un aumento de los precios de luz que están llegando y veremos como vienen las previsiones económicas y toda la situación inflacionista con el tema de las energías y los precios”.