“Uno de los perfiles más solicitados en la ONU es el especialista en relaciones internacionales”

–¿Cómo afronta este estreno?

–Con mucha alegría y alivio, porque el proceso se retrasó tanto que ya pensábamos que no llegaba. Pero tanto Ferrol como Ourense estamos realmente muy satisfechos y contentos de que llegue por fin este momento y comience el 5 de septiembre.

–Usted no formaba parte de la Universidad de Vigo cuando se planteó esta nueva titulación. ¿Cómo llegó al proyecto?

–Me incorporé a la Universidad de Vigo en diciembre de 2021. Antes participé como consejera externa en la comisión que trabajó conjuntamente con la Universidad de A Coruña en la memoria del grado. Una vez que la Xunta de Galicia dio luz verde para iniciar el trámite administrativo para su aprobación, el rector Manuel Reigosa me llamó para que liderara el proyecto. Fue un trámite largo porque, además de las negociaciones previas, está el diseño del título, que es complejo porque es compartido por dos universidades.

–¿En qué consiste el grado en Relaciones Internacionales?

–Es un grado altamente interdisciplinar y ahí radica su interés y riqueza. Y aunque ya no tanto, son unos estudios bastante novedosos. Comenzaron en la Universidad de Georgetown, en Washington, en los años 70, porque en un contexto internacional de creciente multilateralismo se sentía que era necesario contar con especialistas que pudiesen leer las relaciones, en principio, interestatales. Es un grado que se desprende de la rama de la política para enriquecerse con otras disciplinas: a día de hoy tiene una vertiente económica fundamental, jurídica y también de sociología, historia y psicología, entre otros.

–De hecho, la mención especial de los estudios en Ourense es la gestión de proyectos y negocios internacionales.

–Sí, porque un campo fundamental de las relaciones internacionales es acompañar tanto a las entidades públicas de todo tipo como entidades privadas y empresas en sus procesos de internacionalización. Cada vez es más importante la cooperación público-privada y la gestión de proyectos internacionales. Precisamente ahora, con la apertura de los fondos Next Generation, estamos en el momento adecuado, por la importante inversión que está destinando Europa a modernizar nuestro tejido productivo. Pues ahí es fundamental contar con personas que sepan cómo abordar la solicitud y gestión de los proyectos internacionales.

–¿Qué papel juega Ourense, como territorio, en la incorporación de estos estudios al Sistema Universitario de Galicia?

–El campus de Ourense está creciendo, es dinámico y está integrado en una ciudad que, a día de hoy, está muy bien comunicada. A nivel práctico, ofrece una calidad de vida muy interesante. Por otro lado, dentro de los procesos de globalización, desde cualquier lugar se pueden apreciar las conexiones internacionales. Ourense es un lugar muy interesante por su historia de emigración, lo que hace que mucha de su gente esté ocupando puestos relevantes en organizaciones internacionales. Es decir, que podremos aprovechar esta oportunidad de interaccionar con la ciudad y echar mano de sus hijos que ahora están dispersos por el mundo en organizaciones internacionales, y que pueden aportar su visión y complementar la formación del alumnado, al tiempo que esperamos establecer un diálogo con la ciudad para que aprecie su capital humano. Además, la provincia está haciendo un esfuerzo de dinamización. El sector vinícola es cada vez más importante, y ahí existen procesos de internacionalización que pueden ser relevantes para nuestros alumnos, ver cómo desde una localización aparentemente alejada de los cauces de comercio ordinarios se puede tener impacto como ya ocurrió: poner una botella de vino de la Ribeira Sacra en la mesa de Obama.

–¿Qué otras salidas ofrece?

–Es un título muy versátil. Además de acompañar a las empresas y la consultoría, el grado tiene una vertiente política, económica y jurídica importante. Dentro de lo que serían las relaciones internacionales, basta echar un ojo a las webs especializadas de Naciones Unidas, uno de los perfiles más solicitados es el especialista en relaciones internacionales. Otro campo son las oenegés que gestionan proyectos internacionales.

–El grado tiene carácter trilingüe por su perfil internacional. ¿Está abierto a configurar dobles grados en el futuro?

–Aspiramos a que sea algo más. El inglés tiene una presencia importante, la mitad de las materias se impartirán en ese idioma. El resto en español o gallego, pero además vamos a tener una asignatura específica en lengua extranjera. Se ofertarán francés y alemán. Podrán optar por uno o por los dos. Obviamente nos encantaría ofertar dobles grados. Esperamos en algún momento contar con el respaldo de la Xunta para hacerlo. Esa es una de las ideas de situarlo en Ourense. Tenemos una excelente Facultad de Derecho, una excelente Facultad de Empresariales e incluso Historia es un campo muy interesante para realizar un doble grado. Hay diversas posibilidades que nos gustaría estudiar, pero todo esto depende de que la Xunta nos apoye. Nosotros estamos muy interesados en explorar esas posibilidades.

“Las dos universidades están interesadas en tener grupo propio, 45 alumnos sería lo ideal”





–La matrícula se cerró en la primera convocatoria. ¿Esperaba esa respuesta?

–Sí, porque es un grado muy demandado en toda España. No existen muchas universidades en las que se imparta, aunque precisamente por la alta demanda que existe estamos en un proceso de expansión. Curiosamente, en el norte de España prácticamente no había esta oferta. En Galicia no existía, ni en Asturias. Era importante abrir ese nicho.

–¿Se ampliarán plazas en próximos cursos?

–El hecho de que sea un grupo único (22 Ourense y 23 Ferrol) es una imposición de la Xunta. Las dos universidades están interesadas en tener su grupo propio, 45 en Ferrol y 45 en Ourense, que nos parece lo ideal. Es un grado que está empezando y hay una serie de retos, como la docencia en inglés, que están ahí. Y a pesar de eso hay una alta demanda. Estamos muy agradecidos por la confianza y esperamos que la Xunta levante estas restricciones.