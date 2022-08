Coren triplica sus gastos en materia prima e invierte 15 millones más en distribución

“Un país no puede depender tanto de la producción de alimentos de otros países como nosotros”. Esa fue una de las frases del presidente del Grupo Coren, Manuel Gómez-Franqueira, ante la primera visita, como presidente de la Xunta, de Alfonso Rueda, al centro logístico de la empresa familiar en la localidad de Santa Cruz de Arrabaldo, donde expuso los problemas del mundo empresarial en general, y de su grupo en particular, en los últimos meses.

El máximo dirigente del grupo ourensano visibilizó la dependencia de los mercados internacionales en varios productos, analizó el escenario económico y las repercusiones en su sociedad empresarial y terminó radiografiando el mundo del sector agroalimentario en España, aludiendo a los “tres grandes” que lo controlan como forma de hacer negocio.

El titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia pisó el centro logístico de Santa Cruz por primera vez con una explicación, hecha sobre una maqueta en el recibidor de la empresa, sobre cómo funciona Coren, qué cantidad de productos produce al día y otros proyectos que ya están puestos en marcha.

El presidente del Grupo Coren dio la bienvenida a Alfonso Rueda a su casa y analizó el escenario económico actual desde el punto de vista empresarial y las consecuencias que este tuvo y tiene desde el punto de vista de sus compromisos económicos.

"Hay que intentar buscar medidas para bajar esos costes"

Franqueira comentó que “con toda esta situación de subida de la energía, del gas y de la guerra, nuestras materias primas se han triplicado desde entonces y veremos un septiembre mucho más duro y complicado para las empresas y los empresarios. Porque nosotros seguimos haciendo las cosas como antes y esto es un problema que las empresas no hemos generado pero que padecemos, como todos los ciudadanos también. Hay que intentar buscar medidas para bajar esos costes, que tanto daño nos están haciendo, porque si no funciona una empresa, no hay trabajo y si no hay trabajo, pueden desaparecer miles de puestos. Por eso hay que intentar hacer de otra forma las cosas, porque nosotros no podemos asumir todo ese incremento y si lo subimos en los precios estamos alimentando la inflación. Entonces hay que ponerle una solución a esta situación”.

En materia prima, Coren recurre a otros países por la guerra en Ucrania y Rusia y eso provoca la dependencia foránea de otros países extranjeros en materia prima. Un aumento de la demanda de cereales y otros productos que hace que ante la actual oferta los precios suban e incluso se disparen.

De triplicar los costes en materias primas, a los más de 15 millones que ha aumentado los gastos en el ámbito de transportes. Franqueira recalcó que “no solo es que se triplique la materia prima, es que solo en materia de transportes, solo en el transporte, hemos aumentado en más de 15 millones de euros los costes. Y (haciendo un chascarrillo) no podemos decirle a nuestros camioneros y trabajadores que vayan en bicicleta a repartir”.

No queda muy lejos aquella huelga de transportistas en octubre de 2021, cuando las empresas vieron como la producción se paraba por falta de logística que pudiera llevar el producto. Coren no fue una excepción y paró su producción teniendo “solo servicios mínimos” con una “distribución mínima” como aclaraban en aquel momento. Por eso, el presidente del Grupo Coren siguió pidiendo ayudas a las administraciones públicas para el empresariado y desde la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recogió el guante.

"Coren recibió 30 millones de euros para diferentes proyectos, de la Xunta de Galicia"

El presidente del Gobierno gallego dijo que “aquí hay una gran parte de los intereses de Galicia” y “se comprometió” a seguir ayudando al empresariado ourensano, de forma concreta, se refirió a Coren que desde 2009 recibió del gobierno gallego 30 millones de euros para diferentes proyectos relacionados con su actividad profesional. Y alabó el modelo empresarial de Coren diciendo que “esta empresa, de esencia familiar y que da trabajo a más de 3.000 personas, nació en una época muy difícil para Galicia creyendo que aquí se podía generar riqueza y seguro, no tengo duda, que seguirá superando retos como los que tiene ahora con la energía, en materia de transportes y en la competitividad del mercado internacional, donde está presente en múltiples países”.

Fijar población en el rural

Franqueira miró hacia el ‘Ourense vaciado’ donde señaló que “del 90% de personas que antes vivían en el rural y donde trabajan en él, ahora solamente tenemos un 6% que se dedica a él. Antes porque se creía que era rentable el rural, pero se ha visto que no y por eso hay que implantar medidas para fijar a la población, no basta con decirlo si no que hay que darle motivos a la gente para esté y sea el rural productivo”. Al hilo de esto habló de la dependencia de otros países en materias primas y de los conglomerados empresariales que copan el mercado de la agrolimanentación en España que son “tres grandes” que “lo controlan todo”, por ello emplazó a “tener dimensión y tamaño” a las explotaciones en el campo ourensano y también “a buscar en otros mercados como hemos hecho nosotros como Corea, Japón o Indonesia, porque los mercados que están controlados, es más difícil”.

La inflación no escapa de las tertulias ni de las recepciones oficiales. La vida está más cara para la producción y también para la demanda civil de los productos. Coren no se escapa al aumento de los costes de producción ni tampoco de distribución en este escenario tan “complicado” con un otoño imprevisible.