El fuego no da tregua: más de 100 hectáreas en Viana tras quedar extinguido el del Xurés

El fuego no da tregua en la provincia de Ourense. Los medios logran extinguir un incendio y ya surge otro que moviliza nuevamente a las brigadas. Este sábado, cuando la consellería daba por finalizado el frente de Lobeira que afectó al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, las llamas prendían en Viana do Bolo, parroquia de Grixoa. Con apenas una hora de diferencia.

Eran las 20.45 horas cuando se dio por extinguido el incendio que afectó al lugar de San Xes de Vilariño, en el Xurés. La estimación provisional de 560 hectáreas carbonizadas se elevó en el recuento final a 625,2, de las que 46,32 corresponden a superficie arbolada, y el resto, 578,82, a monte raso. Para atajar este incendio fueron necesarios varios días de trabajo. El fuego comenzó el pasado miércoles 24 y, en total, actuaron dos técnicos, 45 agentes, 118 brigadas, 61 motobombas, cuatro palas, una unidad técnica de apoyo, 11 aviones y 13 helicópteros. Una hora después de cerrar este capítulo, a las 21.51 horas, cuando ya había oscurecido y no podían actuar los medios aéreos, surgieron las llamas en Grixoa, Viana do Bolo. Durante toda la noche y ya de madrugada trabajaron un técnico, cinco agentes, 13 brigadas, 11 motobombas y dos palas. A las 8.00 horas, la consellería de Medio Rural estimaba que habían ardido 80 hectáreas. Ya por la mañana y con la suficiente luz se incorporaron los medios aéreos. Con el paso de las horas, el frente siguió avanzando hasta que, a poco antes de las seis de la tarde los medios de extinción lograron estabilizarlo. Para entonces, la estimación de superficie quemada ascendía a 102 hectáreas. Según la última actualización realizada por Medio Rural, a las 19.30 horas, el fuego seguía estabilizado. Desde su inicio, intervinieron un técnico, 10 agentes, 32 brigadas, 18 motobombas, dos palas, dos aviones y nueve helicópteros. El alcalde de Viana do Bolo, Andrés Montesinos, señaló que el fuego afectó principalmente a monte raso y destacó la actuación de los medios de extinción que “trabajaron muy bien” y lograron controlar las llamas. No obstante, destaca la preocupación que el fuego genera en los vecinos, sobre todo tras los graves incendios registrados este verano en la provincia. “La gente ve el fuego y tiene miedo”, apunta. En este caso, las llamas no llegaron a amenazar ningún núcleo de población, pero estuvieron cerca de los pueblos de A Servaínza, en Grixoa, y Mormentelos, en Vilariño de Conso. “Por suerte estuvo bien controlado y no pasó la carretera”, destaca el alcalde. Foco en Cartelle Ya por a tarde, pasadas las 18.30 horas, los medios de extinción recibieron otra alerta, en Cartelle. Según los datos facilitados por Medio Rural, el fuego se inició en la parroquia homónima y en poco más de una hora los efectivos lograron estabilizarlo. Participaron un agente, siete brigadas, tres motobombas, cuatro aviones y 2 helicópteros. La superficie afectaba rondaba la hectárea y media.