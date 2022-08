Veintiuna playas para disfrutar de la provincia sin mar

Este verano, además, la provincia sumó un nuevo espacio fluvial en Correchouso (Laza), en el río Cabras. Esta playa fluvial es la única novedad el mapa gallego oficial de las zonas de baño. Otras dos, en este mismo concello, se encuentran en fase de evaluación para su inclusión en el listado. Se trata del área de Soutelo Verde, en el río Carraxó, y la de Tamicelas, en el Támega.

Si se confirma su incorporación, Laza pasaría a contar con cuatro zonas de baño y se convertiría en el municipio con más playas fluviales en el listado oficial. Actualmente, además de la de Correchouso que se estrenó este verano, el municipio cuenta también con un espacio en Regueiro Seco, también en el río Cabras, con una calidad suficiente.

En la ciudad de Ourense, atravesada por el río Miño, son muchos los puntos desde Oira a Outariz en los que pueden verse bañistas dándose un chapuzón o refrescándose en sus aguas para aliviar el sofocante calor que soporta esta localidad en verano. No obstante, la única zona que figura en el censo oficial de la Xunta, es la playa de la Antena, con una clasificación sanitaria de excelente.

También en el río Miño, en el embalse de Castrelo, el Parque Náutico ofrece un espacio para el baño muy concurrido en verano. En este mismo entorno existe otra opción para refrescarse en O Riberiño. En ambas zonas, la calidad de las aguas es excelente.

Con la misma clasificación sanitaria figuran las plazas del río Valderías, en Avión, y las de los ríos Magros y Tioira (Doade) en el municipio vecino de Beariz. En Bande,también gozan de la calificación más alta las aguas del embalse de As Conchas, en Portoquintela.

En la comarca de Valdeorras, tienen el sello de excelentes las piscinas fluviales de A Louxeira, en el río Sil, a su paso por el concello de Carballeda. En O Barco, la clasificación del agua del Sil en la zona de baño es buena.

El río Edo, en Castro Caldelas, y el Rabal, en Chandrexa de Queixa, ofrecen un espacio para el baño con la mejor calificación. En el caso de Chandrexa, la oferta se completa con el embalse de Cardiego. Muchos pantanos ofrecen las condiciones aptas para su uso como playa fluvial. Es el caso de A Veiga, con O Coiñedo y Os Franceses, en Prada; y Muíños, que dispone de O Corgo, en el embalse de As Conchas, un espacio con una gran área recreativa en la que cada año se celebran campamentos.

Los vecinos de Entrimo disponen de una playa fluvial con la clasificación excelente en As Perdices, en el río Casal. También es posible bañarse en las aguas del río Ribeira, en A Gudiña, y en las del río Cenza, en O Marcolongo, en el municipio de Vilariño de Conso.

En Verín, capital del Támega, también hay zona de baño en el río, clasificada como buena.

Las cianobacterias, la gran amenaza en los embalses

La proliferación de cianobacterias es el riesgo que amenaza cada temporada las aguas de las zonas fluviales en embalses. La Consellería de Sanidade establece tres niveles de riesgo, siendo el 3 el de peor dato, con prohibición del baño. En la última actualización de la Consellería de Sanidade, a fecha del pasado 12 de agosto, en el caso de la provincia de Ourense hay cinco las playas con tendencia a la concentración de estas bacterias que se encuentran en el nivel 1.

Esto significa que el recuento de cianobacterias no supera las 20.000 cél/mL y que no se cuantifican toxinas en el agua. En este caso, especifica la Dirección Xeral de Saúde Pública, la probabilidad de efectos sobre la salud debidos a las cianobacterias es baja. Cuando esto ocurre, la consellería informa de la situación a las autoridades locales y se continúa con la vigilancia de la zona de baño. Las cinco playas en nivel 1 en Ourense son la de Portoquintela, en Bande, y la de O Corgo-A Rola, en Muíños, ambas en el embalse de As Conchas, en el río Limia.

También está en esta situación la playa de Os Franceses,en el embalse de Prada, en A Veiga, y la de Cardiego, en Chandrexa de Quexa. Del mismo modo, se constata una tendencia a la proliferación de cianobacterias en el Parque Náutico de Castrelo de Miño, pero en ninguno de estos casos se establece prohibición de baño.