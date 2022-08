La sequía prolongada vacía las reservas y los alcaldes ya prevén un otoño de restricciones

Sin duda este es el verano en el que los alcaldes ourensanos han estado más pendientes de las predicciones meteorológicas y las reservas hídricas de su territorio. La sequía prolongada les puso en preaviso durante la primavera y la ausencia de precipitaciones en verano ha disparado todavía más las alertas. Los manantiales están secos y los caudales de los ríos muy bajos, una imagen desoladora que anticipa un mes de septiembre bajo mínimos y un otoño complicado si no llueve.

“Se esto continúa así, non sei como o imos a pasar”, señala José Luis Valladares, alcalde de San Cristovo de Cea. Los últimos días han sido malos y por su mente planea ya la posibilidad de aplicar cortes en el suministro. “Na capitalidade de Cea notamos un baixón esta semana, se seguimos así teremos que tomar medidas nos próximos días, controlar o uso, e posiblemente con algún corte”, explica.

"Se seguimos así teremos que tomar medidas nos próximos días, controlar o uso, e posiblemente con algún corte”

El consumo de agua se dispara en verano, sobre todo durante el mes de agosto, con la ocupación de viviendas de segunda residencia y el turismo. Los pueblos multiplican su población hasta por cuatro y con ello la necesidad de este recurso.

El consumo se dispara en agosto

En Allariz, detalla la alcaldesa, Cristina Cid, el consumo habitual se sitúa entre 1 y 1,2 millones de litros diarios, pero en agosto puede superar los 2,3 millones. De ahí la preocupación por lo que viene. El grueso del suministro en este municipio y Taboadela procede del río, pero el nivel es muy bajo y, además, las presas pierden agua y alguna está derruida, lo que obliga al concello a captar directamente del caudal. La preocupación va en aumento, explica la regidora, porque históricamente el nivel baja todavía más en septiembre “e coa situación que arrastramos se non chove teremos que facer algunha intervención no río que nos garantice seguir tendo auga. O que nos preocupa agora é o suministro de auga potable”.

"O que nos preocupa agora é o suministro de auga potable”

Explica que ya han solicitado una reunión con la comisaría de aguas de la CHMS para abordar actuaciones urgentes porque no puede descartar que, si la sequía avanza, haya que reforzar las restricciones. “Precisamos autorizacións para acondicionar a presa que está derruida e selar as que perden auga”, apunta.

Tras un verano marcado por la recomendación de uso responsable, restricciones, transporte de agua en cisternas y motobombas y cortes temporales como los que se aplican durante la noche en Ribadavia, el mes de septiembre inquieta a muchos regidores que ven como el recurso se agota.

Comprar agua

En Boborás, el Concello se vio obligado esta semana a comprar agua para abastecer las parroquias de Albarellos y Vilachá. Dos camiones cisterna de 17.000 litros que ya se han agotado. La alcaldesa, Patricia Torres, ha pedido que se revise el uso que se ha realizado de este suministro extra que se ha consumido en cuestión de horas. “Ten que haber unha fuga ou é que se fixo un mal uso”, señala. Dada la situación, insiste en que el agua debe usarse únicamente para consumo doméstico, de manera racional. “Esto é un problema que no se dera antes e vaise manter varios meses”, alerta.

“Esto é un problema que no se dera antes e vaise manter varios meses”

En Bande, el Concello está reforzando con motobombas el suministro en pueblos como A Granxa, Recarei, O Ribeiro o Santa Comba, y ante la previsión de que los caudales vayan a menos, han limpiado un depósito que estaba fuera de uso. “Prevendo que esta seca nos poida traer problemas decidimos preparalo”, apunta la alcaldesa, Sandra Quintas. En Viana do Bolo se hicieron pozos en varios núcleos, como Seoane y Santa Mariña da Ponte para paliar el déficit. El alcalde, Andrés Montesinos, teme que la situación empeore a partir de septiembre.

En concellos como Pereiro de Aguiar, que se abastece del Miño, no ha habido problema de suministro pero el alcalde, Luis Menor, señala que se han planteado igualmente recomendaciones de uso que los vecinos han cumplido. En Baños de Molgas, el Concello controla a través de la empresa concesionaria los niveles de los depósitos y la presión, lo que le permite detectar consumos excesivos o fugas. Hasta el momento no ha habido problemas, apunta el alcalde, Xaime Iglesias, pero el nivel del Arnoia baja, los manantiales y fuentes se están secando y no se descartan futuros cortes o restricciones.