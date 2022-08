Con la mosca detrás de la oreja. Así estuvieron los vecinos y vecinas del municipio de Amoeiro durante el mes pasado con múltiples conatos de incendio que estuvieron a punto de convertirse en algo más que eso.

La Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) sorprendió a una mujer cuando se desplazaba por el monte con pastillas de encendido y un encendedor presuntamente en tentativa de provocar un incendio forestal. Así, los agentes de la UIFO establecieron desde hace varios días un operativo de vigilancia en la parroquia de Trasalba al detectar la existencia de actividad incendiaria. Además, encontraron artefactos incendiarios y pastillas de encendido en los siete fuegos registrados en la zona desde el pasado 13 de agosto, con la colaboración del personal del Distrito Forestal XII (Miño-Arnoia). Fuentes de la Consellería de Medio Rural, señalan que “gracias a la rápida actuación de Servicio de prevención y extinción de incendios, la superficie afectada entre los siete incendios no llegó a una hectárea”.

La investigación se está realizando conjuntamente con los agentes de la Policía Autonómica de la jefatura de Ourense y la presunta autora de los fuegos pasó a disposición judicial en calidad de investigada.

En la parroquia de Trasalba los vecinos estaban preocupados. Desde inicio de agosto alguien, no sabían quien estaba detrás de los intentos de incendios que se registraban en una parroquia donde se respiraba la tensión. Uno de los vecinos dice que “hasta que se sabe con certeza que es una persona, desconfías de todos, porque quién nos dice que sea la persona de al lado la que hace esas cosas”. Recogieron la noticia con alivio, después de, según los vecinos 13 incendios, según la Consellería 7 fuegos, los que la mujer intentó hacer prender. Otro vecino comenta que “lo intentaba con todo al parecer. El primero lo intentó prender debajo de un canastro, el segundo al lado de una palleira, el tercero cerca de un coche y hasta utilizó un colchón como método para expandir las llamas”. Y añade que “todos estábamos expectantes cada día porque no sabíamos donde podía aparecer el siguiente y estábamos tirando de un hilo para tratar de encontrar a la persona que lo estaba haciendo”.

Todos sospechaban, pero no había nadie que supiera con exactitud quien era. Otro de los vecinos consultado decía que “esto generaba un muy mal ambiente entre los propios vecinos porque al ser todo hipótesis, no había ninguna certeza, desconfiabas de todo, y cómo no vas a desconfiar...”.

El alcalde del municipio, José Luis González (PSOE) dice que “era todo muy raro, porque los conatos solamente se registraban en la parroquia de Trasalba, entonces tenía que ser alguien de la parroquia, pero claro los vecinos y nosotros mismos desconfiábamos de todos porque no sabíamos quien podía ser”. Y añade que “nos comunicaron la investigación que estaban llevando a cabo e intentamos ayuda en todo lo que pudimos, sin generar una alarma o una preocupación para no persuadir a la persona que los estaba plantando para poder pillarla”. Y finaliza diciendo que “parece que lo más difícil ya está hecho y ahora tendrá que ser la Fiscalía la que siga la investigación pertinente para determinar si esa persona era la causante de los conatos registrados estas cuatro semanas”.

Los vecinos se sentían aliviados, después de semanas de preocupación, pero alguno se preguntaba y qué va a pasar después: “No sabemos qué pasará después de esto, porque plantaba pero no prendía y no fue una gran extensión, pero aunque la condenen ella seguirá viniendo aquí, después. ¿Quién nos dice que no lo volverá a intentar? Confiamos en la justicia pero ahora que hizo eso, lo puede volver a hacer”.

Llamamiento vecinal

Desde la Consellería de Medio Rural señalan que “queremos dejar claro que cuando se pruebe que un fuego que se registre en el territorio de la comunidad fue provocado, el culpable pagará por todo, con penas de cárcel y con su propio patrimonio. No quedarán impunes y pagarán con lo que tengan los diferentes gastos de extinción de las llamas, porque además de dañar los montes, ponen en riesgo vidas de personas”.