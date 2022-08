Un bum de viajeros a países exóticos este año: “Ya tenemos consultas para otoño”

Con la irrupción del coronavirus en la sociedad española, las restricciones para viajar fueron una constante durante casi dos años. Hubo momentos donde no se podía ir a las comunidades vecinas ni tampoco al municipio. Las vacunas supusieron una cierta normalidad en el mundo turístico y este 2022, a pesar del escenario económico, parece que la recuperación ya es una realidad aunque todavía queda un poco para superar al histórico 2019.

Las agencias de viajes notan que todavía hay reticencias a la hora de viajar a países exóticos, pero que nada comparado con 2021, ya que este año las peticiones de presupuestos y de paquetes turísticos fue más grande. Otro de los síntomas para palpar el turismo a países exóticos son las consultas al servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario de Ourense, donde se dan consejos antes del viaje y se administran vacunas ante posibles infecciones o enfermedades en los países de destino.

Antía González es médica en dicho servicio y es clara al respecto, sobre el volumen de consultas este 2022: “Hay un antes y un después de la pandemia. Durante aquel tiempo no tuvimos consultas y este verano aumentó muchísimo sobre todo de viaje de ocio, pero muchísimo”. Como no se acabó la temporada de consultas no se atreve a dar un porcentaje y no los puede comparar con el último año prepandemia pero sus sensaciones son que hay un 80% más de consultas en este ejercicio. Antía comenta que “se recuperaron muchos viajes de ocio, de lunes de miel o de ideas que tenía la gente, antes durante la pandemia, quien viajaba a estos países lo hacía por trabajo o por causas familiares, mayoritariamente, pero ahora, con el escenario que tenemos, la gente se animó mucho, hubo un bum”.

Las peticiones de consultas aumentan y los destinos de viaje suelen ser lo mismos que antes de la pandemia. Antía analiza que “hay los clásicos durante estos meses como son República Dominicana, Punta Cana, Riviera Maya o también Tailanda, Indonesia, Bali y Maldivas. Pero este año estamos notando un aumento de personas que quieren ir a África, a países como Tanzania, Zanzíbar o Kenia por los safaris”. Y añade que “ya tenemos consultas para viajes de octubre y noviembre, así que parece que la gente tiene ganas. Además en estos meses cuando aquí el tiempo empeora en estos países hay un clima veraniego y pueden disfrutar de la playa. Para estos meses buscan sitios en los que no haya monzones”.

Consejos y prevención

El servicio de Medicina Preventiva es el encargo de organizar, desde un punto de vista sanitario, los viajes a los países exóticos. Antía González, médica, y María Martínez, enfermera, reciben a aquellas personas que tienen la intención de irse de viajes a países donde existe o puede existir riesgo de contraer alguna enfermedad o alguna infección. Antía comenta que “el riesgo depende del viaje que quieras hacer, no es lo mismo un viaje organizado con un paquete de viaje contratado que ir de mochilero y dormir donde se pueda. Tampoco es lo mismo un viaje de ocio, que es la mayoría de los casos, como un viaje a ver a la familia o por negocios”. Y advierte que “en un viaje por motivos familiares no se tiene esa percepción del riesgo, porque vas a visitar un entorno conocido y se suelen relajar mucho más las medidas”.

Aconseja que si se está preparando un viaje a cualquier país de los calificados exóticos es aconsejable ir a consulta un mes antes del inicio del viaje “para que se pueda organizar, desde un punto de vista sanitario, y de tiempo a que la vacuna sea efectiva”.

Los consejos también son importantes cuando vas a un lugar desconocido y en ese sentido dice que “les decimos que es aconsejable beber agua embotelada y que coman alimentos preparados”.

La fiebre tifoidea, la hepatitis A, el dengue, al encefalitis japonesa o el paludismo son algunas de las patologías a las que se pueden enfrentar los viajeros según al país que se dirijan. Antía finaliza diciendo que “cuando la gente viene a a consulta no suelen venir preocupados por alguna enfermedad en concreto, si no que vienen a informarse sobre los posibles peligros y nosotros se los comentamos”.

Rebeca: "Este año toca ir a Sri Lanka"

De visitar Ecuador durante el periodo de pandemia, a hacerlo a Sri Lanka en pleno golpe de estado. Rebeca Alba Conde, de 31 de años, fue una de las personas que durante esta semana se acercó a Medicina Preventiva del CHUO para ponerse las vacunas necesarias con el fin de evitar sustos.

Dice que “había muchas ganas después de la pandemia imagino, pero yo no he parado de viajar a pesar de ella. Eso sí, siempre con las medidas necesarias en cada país para prevenir y protegerme. Por ejemplo, ha habido países donde nos hemos puesto una doble mascarilla y una pantalla facial”.

Es aventurera y desvela que “ojalá fuera mi trabajo viajar”, entre risas. El próximo destino será en septiembre cuando aterrice en Sri Lanka. “Sé que hay un golpe de estado, pero hemos preguntado a personas que han ido y también a personas que están allí. Nos han dicho que podemos ir sin problema”. Y comenta que “de momento no tenemos alojamiento, sabemos que nos vamos a Sri Lanka y a Maldivas, pero a Maldivas tampoco tenemos vuelo, así que vamos un poco a la aventura que es lo que nos gusta”.

"Vamos un poco a la aventura que es lo que nos gusta”

Es una de las personas idóneas para hablar sobre viajes internacionales durante la pandemia ya que, además de ir a Ecuador, confiesa que ha estado en Perú, México y Costa Rica. “No hemos tenido ningún problema, sí que es cierto que había medidas y restricciones que teníamos que cumplir pero las cumplimos todas. Algunas veces teníamos que volver con PCR y tenías que buscar algún centro donde hacértela y poder venir, pero por el resto si tienes precaución puedes viajar perfectamente, yo lo hice”.

Sobre el escenario turístico que había en aquel momento recuerda que “no había mucho turismo por esos países y se notaba eso es cierto, no había las aglomeraciones que podía haber en años anteriores, pero la verdad es que se estaba bien, a pesar de que para algunos países el turismo era uno de los motores económicos y al no tenerlo, pues claro, era un perjuicio para ellos”.

Empieza en nada sus vacaciones, desprende alegría por marcharse a un lugar desconocido para ella en busca de aventuras y de conocer un país que cada vez llama más a los viajeros con intereses internacionales.