El regreso de Placebo agita Expourense

“Lo estamos disfrutando más que nunca en el escenario”, confesó Stefan Olsdal, bajista de Placebo, en la entrevista que concedió a FARO con motivo del concierto que la banda inglesa de rock alternativo ofreció anoche en Expourense, y así fue también en la ciudad de As Burgas. Disfrutó el grupo y con ellos un público entregado que saltó y cantó hasta la última letra.

Tres mil almas que disfrutaron con lo nuevo del dúo, pero también con temas que han marcado una trayectoria de 25 años que los ha consagrado como una de las bandas imprescindibles.

Ha sido tan larga la espera, que el regreso de Placebo tenía el éxito asegurado. Ourense era la única parada prevista este año en España por Brian Molko y Stefan Olsdal fuera del cartel de un festival. Los británicos ya actuaron con un formato más reducido en el Mad Cool y en el BBK Live, pero este, incluida dentro de la programación del Xacobeo, fue el único concierto que el público pudo disfrutar en su versión extensa.

La actuación forma parte de la gira internacional de presentación de su último disco, “Never let me go”, con el que Placebo regresó tras un parón de casi una década. No sacaban un disco de estudio desde “Loud like love”, en 2013, aunque tampoco se habían bajado del todo de los escenarios y continuaron haciendo giras.

Con ganas en el escenario y en la pista, hubo fiesta en Expourense. De crear ambiente se ocuparon los teloneros, Moito! y el grupo ourensano Habitación Vudú, que se subieron al escenario a las 20.30 horas, una hora después de que se abriesen las puertas del recinto y el público empezase a entrar para hacerse un hueco en las primeras filas. No hubo lleno (se pusieron a la venta 4.000 entradas) y los fans tuvieron que hacer largas colas para cambiar su dinero por los ‘tokens’ que se utilizan como moneda en muchos festivales y conciertos.

A las 22.30 llegó Placebo y la fiesta arrancó con “Forever chemicals”, el tema que abre su nuevo disco para continuar con “Beautiful James”, del mismo trabajo. En pocos minutos, el público ya pudo comprobar el potente sonido de las guitarras y la voz del cantante, Brian Molko. Con Stefan animando a aplaudir, los fans se desataron, pese al calor que se percibía en el recinto cerrado.