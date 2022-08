El Concello de Ourense deberá devolver 1,2 millones de euros por la subvención estatal, concedida por el 1.5% cultural, que otorga el Estado, por incumplimiento de plazos. El pasado jueves, el regidor ourensano daba a conocer la noticia a través de un comunicado y por error este periódico publicó que serían 3,5 millones a devolver, cuando realmente serán 1,2 millones. Ante esta tesitura de devolución del primer pago de la subvención concedida por el Estado, el regidor ourensano, Gonzalo Jácome, culpó al gobierno del PP de Jesús Vázquez por incumplir los plazos de licitación y adjudicación. Ahora, son los nacionalistas y socialistas los que le dicen al alcalde que no se ponga de lado ante la devolución de parte de la subvención aludiendo que “el grueso de la tramitación” fue durante el actual mandato de DO al frente del Concello de Ourense.

Desde el BNG señalan que “efectivamente el PP es el culpable de no justificar en tiempo y forma la primera de las anualidades. Pero nos llama especialmente la atención que en la resolución se recoge que el concello no informó ni del inicio de las obras ni remitió documentación preceptiva. Otro de los aspectos que se desprende de la resolución es la nula capacidad de gestión del gobierno local con Jácome al frente, es un despropósito que no se justificase la subvención ni en tiempo ni en forma con la documentación establecida por ley”.

Por su parte, los socialistas dicen que “las únicas subvenciones que parecen interesarle a Jácome son las que recibe Democracia Ourensana para su financiación interna”. Y añaden que “el alcalde Jácome lleva desde el inicio del mandato dedicándose a torpedear deliberadamente la subvención y mostrando una actitud de desprecio absoluto hacia el colectivo de las placeras y placeros”.

Los socialistas recuerdan que fue conseguida por el gobierno socialista de la ciudad y concedida durante el mandato del PP para darle un empujón a un edificio histórico que “nunca recibió la atención que merece por parte del alcalde Jácome”.Desde el PSOE recriminan al gobierno local que “no mire más allá de su casa y de su negocio y que no vean el abandono en el que se encuentran los mercados de Ourense. DO es corresponsable”.

Y lamentan que “tengan que ser las arcas públicas del Concello de Ourense las que, injustamente, paguen las consecuencias del proceder irresponsable del regidor”.