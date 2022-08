“Me empapo de todo lo que veo”

Mon Devane es un artista urbano de Ourense. Del grafiti pasó al muralismo contemporáneo y a día de hoy sus obras se extienden por toda Galicia en lienzos del tamaño de edificios y casas. Desde la exposición “Las Estrellas del Camino” hasta “Fendetestas”, obra reconocida como el mejor mural del mundo del pasado mes de julio, mezcla en sus pinturas la cultura tradicional con la técnica del spray, creando así un estilo realista y contemporáneo.

Comenzó su andadura en el mundo del grafiti al interesarse en los años 2000 por la música rap y el hip-hop. Actualmente es uno de los muralistas más conocidos de Galicia y sus características obras a gran escala, llenan de color y realismo las fachadas y muros de más de 20 metros de alto de toda la comunidad

Su estilo artístico fue evolucionando con el tiempo hasta llegar al fotorrealismo y la monocromía que definen sus obras. “Una vez que empiezas a pintar realismo solo ves cosas para mejorar y es un camino eterno”, dice. En cuanto a los colores que suele utilizar, “después de muchos años probando cosas, al final la paleta de colores de turquesa me gustó mucho, por la luz que tiene, y los tonos mágicos entre el azul y el verde”, dice.

El ourensano Mon Devane es el artista urbano del momento: sus obras de muralismo contemporáneo combinan las tradiciones gallegas con técnicas de pintura modernas

Su obra “Fendetestas”, ubicada en una fachada del municipio de Cambre, fue elegida como el mejor grafiti del mundo del pasado mes por la plataforma de arte internacional Street Art Cities. “Fue un placer, porque mucha gente mostró cariño hacia mi trabajo, dedicando tiempo a meterse en la web, rellenar un formulario, buscar mi obra y votarla”. Fue seleccionada por los usuarios de Instagram entre los 100 participantes. Con este mural participó en la última edición del Cromático Mural Fest de Cambre.

Fendetestas es un personaje literario de El bosque Animado, la obra de Wenceslao Fernández Flórez que José Luis Cuerda llevó al cine. En la obra de Mon Devane, el actor Xosé Touriñán encarna al bandido de Cecebre con el vestuario que llevaba Alfredo Landa en la película.

Tradición y modernidad

Entre las creaciones del ourensano Mon Devane abundan los retratos y plasma en ellas lo que más le inspira: “las tradiciones gallegas, las costumbres, el lugar en el que vaya a trabajar, alguien que me cuenta una historia de su vida y me inspira para retratarlo, las profesiones típicas… muchas cosas. Me empapo de todo lo que veo”. Este artista es capaz de crear armonía en el contraste entre lo tradicional y la pintura en spray y el muralismo moderno.

En “Las Estrellas del Camino”, una exposición que se extiende a lo largo de 170 kilómetros del Camino Francés, refleja este tipo de muralismo contemporáneo. “Mi favorita es la del Apicultor o la del Luthier”, dos murales que forman parte de esta muestra del Camino de Santiago y se encuentran en Melide y Triacastela, respectivamente.

El trabajo de un artista

Las obras de Mon Devane pueden llevar a los espectadores a diferentes lugares de Galicia y, como artista, su oficio está necesariamente muy vinculado a las redes sociales, ya que son un medio de difusión muy potente hoy en día. “Lo mejor es que mi obra se difunda a nivel internacional y que en cualquier parte del mundo puedan disfrutarla, luego mucha gente va a buscarla y a verla en directo gracias a eso”. Cada una de ellas puede llevarle entre seis y diez días, dependiendo de la altura de la pared y del boceto.

Teniendo en cuenta el escenario económico, la inflación afecta a todas las profesiones y los artistas como Mon Devane la notan en el encarecimiento de los materiales y productos químicos, el alquiler de grúas o en los desplazamientos. “Pero bueno, hay otra parte que es intangible y es mi trabajo, eso es diferente”.

Entre sus planes de futuro se encuentra realizar una nueva obra en la ciudad de Ourense. Aunque todavía está “atando unos flecos” antes de llevarla a cabo, cuando empiece a trabajar en ella, ya sea por las dimensiones del lienzo o por su localización, los ourensanos serán los primeros en enterarse.