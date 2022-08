La dirección del PSdeG frena la iniciativa de Villarino de una moción de censura con el PP

El PSOE y el PP ourensano reconocen tímidos avances en las negociaciones sobre un acuerdo de una posible moción de censura, para tratar de desbancar a Gonzalo Pérez Jácome del sillón de la Alcaldía del Concello de Ourense.

Ahora, socialistas y populares reconocen que sí existen posibilidades reales de que se llegue a un acuerdo, pero no todo es tan fácil como parece y más después de que desde la dirección del PSdeG frenasen la iniciativa del secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino. El secretario provincial fue el que inicio la toma de contacto, según señalan desde el PP, y ahora es la ejecutiva gallega quien no avala las reuniones mantenidas.

Villarino explicó ayer que “la moción de censura, como toda la ciudadanía sabe, lo intentamos en varias ocasiones sin que llegáramos a algún tipo de acuerdo. Esta vez, podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, las negociaciones van por buen camino y confío en que sea una realidad y pueda materializarse, algo que lleva pidiendo la ciudadanía durante mucho tiempo”. Y añadió que “los intentos anteriores, como todos sabéis no fructificaron y pensamos que esta vez sí puede ser posible, porque la ciudad lo está pidiendo a gritos”.

Villarino: "Confío en que sea una realidad y pueda materializarse"

Los socialistas llamaron a los populares para tratar de articular una moción de censura que pusiera fin al mandato de Gonzalo Pérez Jácome y los populares señalan que todavía no hay nada concreto encima de la mesa. A este respecto, Villarino también comenta que “hay líneas de acuerdo sobre las que se está pivotando, pero no hay un acuerdo ni nada fraguado, es decir no hay nada concreto con los puntos de acuerdo. Se están barajando varias posibilidades”.

Una de ellas, es que el PSOE y el PP compartan gobierno en el Concello de Ourense, un hecho inédito en la ciudad. Sobre el reparto de competencias municipales, Villarino comenta que “las conversaciones se dirigen en unos términos donde se tiene que respetar la realidad del partido socialista, como el partido más votado en las elecciones municipales”.

De momento hubo varias reuniones donde se hablaron aspectos generales y donde se dejó entrever que el gobierno conjunto de lo que resta de mandato pasaría porque el PP ostentase las mismas competencias que tenía a principios de mandato y que el alcalde, que necesariamente tiene que llevar la moción de censura, fuera Villarino. Sobre este asunto, también contestó el secretario provincial socialistas señalando que ahora ya no existen vetos a su persona como había antes.

Sin aval del PSdeG

Para que pueda haber un pacto entre el PSOE y el PP, tiene que avalarlo la ejecutiva autonómica gallega, que preguntaba a este respecto en Onda Cero Galicia respondía que “ni la dirección local ni la dirección gallega del PSOE participó en ningún de las reuniones que se han mantenido y por lo tanto, creemos que queda suficientemente aclarada la situación. Creemos que cualquiera posición de los órganos de l partido es una posición foránea al partido”.

PSdeG: "El partido tiene unos mecanismos unas normas y eso es lo que hay que seguir"

El que habla es el secretario de organización del PSOE, José Manuel Lage, que añadió que “el PP lleva tres años blanqueando una situación en Ourense y nosotros no vamos a blanquear al PP ahora. El mandato se está terminando y lo que intentan es una maniobra de blanqueo de su posición durante todo este tiempo. El partido tiene unos mecanismos unas normas y eso es lo que hay que seguir. Ni la comisión ejecutiva local ni la comisión ejecutiva gallega tuvo una reunión con el PP ni tuvo ningún tipo de propuesta”.

Las declaraciones de la ejecutiva gallega demuestran que de momento no hay ninguna comunicación sobre las reuniones mantenidas entre el PSOE y el PP y según pudo saber FARO ningún miembro de la ejecutiva local socialistas estuvo en dichas reuniones. Para que la moción de censura salga adelante hacen falta los 9 votos del PSOE y el aval de la dirección gallega, que de momento parece desautorizar a Villarino para las negociaciones de la moción de censura.

Desde el PP

El secretario general del PP de la ciudad de Ourense, Jorge Pumar, señaló que “el PP no pone ningún tipo de vetos, y la moción debe llevar a un alcalde, pero es el PSOE quien debe proponerlo”. El representante del PP comenta que “empezamos una nueva etapa con Cabezas y el día que fue elegido presidente local del PP dijo que era la lista más votada quien tendría que gobernar y segundo que en los proyectos estratégicos de ciudad las dos fuerzas mayoritarias de la ciudad se debían entender. Ante eso, las conversaciones con el PP fueron de mínimos sin hablar de condiciones si no de proyectos de ciudad”.

Sobre la posibilidad que otras fuerzas estuvieran en un posible gobierno conjunto comenta que “se habló también de que otros partidos como Ciudadanos y otros pudieran estar en el gobierno municipal, pero no se habló nada más en concreto”. Pumar reitera que no hay nada firme y que existen negociaciones cordiales para “construir ciudad”. Además, añade que ya que fue el partido socialista quien inicio las conversaciones “tendrán que ser ellos los que muevan ficha”.

La lista más votada

PSOE y PP pusieron encima de la mesa una de las ideas que transmitió Cabezas en su elección como presidente del PP local, y es que gobierne la lista más votada en el Concello de Ourense y en la Diputación. Una de las claves del acuerdo ya que de esta forma, con una moción de censura contra Jácome, sería el PSOE el que tendría un alcalde y el acuerdo, que todavía no fue formalizado, tendría vigencia para las municipales de 2023. Es decir, que de formalizarse la moción de censura en las próximas municipales sería la lista más votada la que gobernaría en caso de que no hubiera mayoría absoluta.