Las bonificaciones del 100% del transporte público ferroviario empezaron ayer en todas las ciudades de España y también en Galicia, dejando colas en algunas estaciones salvo en la de Ourense que durante toda la mañana y buena parte de la tarde había la aglomeración normal de pasajeros sacando billetes ordinarios o preguntando para adquirir los abonos.

Muchos de ellos iban con la intención de sacar el abono del 50% de reducción pero se encontraron con el aviso de los profesionales de las taquillas diciéndoles que estarán disponibles a partir del 1 de septiembre, no ahora. “No me enteré, anunciaron los bonos y pensé que serían todos los bonos, no solo los gratuitos sino todos en general, pues a esperar, que se le va a hacer”, decía una mujer que se acababa de bajar del tren Avant desde A Coruña y Ourense.

Los títulos de multiviaje Avant como la Tarjeta Plus, la Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45 se empezarán a vender el próximo 1 de septiembre con unas condiciones específicas adaptadas al periodo de bonificación establecido que llega hasta diciembre, con la puerta abierta del Gobierno central a prorrogarlos más allá de dicha fecha.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

A primera hora de la mañana, los abonos no estaban disponibles en algunas estaciones y los empleados de Renfe no tenían constancia de a que hora estarían en funcionamiento. “Me acerqué a la estación a primera hora cuando voy a trabajar, deberían ser las 7.30 horas y todavía no estaban disponibles”, dice un usuario recurrente. Así que los usuarios del corredor ferroviario entre la ciudad coruñesa y la ciudad ourensana tendrán que esperar hasta la semana que viene para formalizar sus abonos bonificados.