En Ourense ni se duerme ni se para: más de 21º por la noche y más de 40º por el día

La Agencia Gallega de Meteorología (Meteogalicia) avisaba de una alerta amarilla durante la tarde del lunes y durante la del martes por episodios de calor que podrían superar los 36 y los 38 grados, pero incluso se quedó corta. Ayer en la provincia se registraron máximas como las de Arnoia con 40.8º marcando el mercurio, las de Leiro que llegaron a los 40.3º, los 39.5º en Vilamartín de Valdeorras, los 39.4º en Ourense y los 39.2º de Castrelo de Miño.

Un sofocante calor en una ciudad acostumbrada a evitar salir de casa a las horas con más radiación o a huir a refugios acuáticos para tratar de pasar las peores horas del día de una forma más fresca y relajada. El calor no debería ser noticia en un verano ourensano, pero lo cierto es que con dos olas de calor y una alerta roja, las temperaturas reflejan ya una tendencia que parece no tener reversión en una provincia castigada por los grandes incendios forestales, por los fuegos de sexta generación y por un cambio climático que adelanta la vendimia a agosto o reduce el cuerpo de los productos del campo, como sucede en A Limia.

“Aquí no se para”, dice un ourensano mientras trata de coger el autobús. Gafas de sol, gorra, agua e incluso un abanico improvisado con un anuncio publicitario que encontró en uno de los portales de la parada del bus. Es la imagen del sofocante calor que, de nuevo, padece la provincia de Ourense que, como de costumbre, volvió a contabilizar las máximas temperaturas de Galicia y también de España. Si por el día había más de 40 grados en muchos puntos de la provincia, la noche del pasado lunes fue propia de un ambiente más tropical, más caribeño. Los registros facilitados por Meteogalicia reflejaban que la capital ourensana pasó una noche con 21.7 grados y otros puntos como Arnoia (20.9) o Castrelo de Miño (20.4) tuvieron que dejar la ventana abierta para ver si alguna brisa o ráfaga de aire refrescaba el sueño.

Valdeorras, pendiente

Fue la primera Denominación de Origen de Galicia en iniciar la vendimia, que se adelanta por la consecuencias del cambio climático en el ciclo de la uva, y ayer ya se recogieron los primeros racimos de uvas de la temporada que se prevé como las anteriores. Sin embargo, durante el día de hoy la DO Valdeorras estará pendiente del cielo y sobre todo de los posibles episodios tormentosos que se puedan producir ante la recogida de la uva.

Meteogalicia prevé que las nubes crezcan con rapidez en el interior a partir del mediodía que dejarán chubascos fuertes y tormentas intensas. Desde las 14.00 horas hasta las 17.00 horas, las predicciones son de tormenta, por lo que los bodegueros esperan que no produzcan daños a las uvas en un momento tan delicado como es la vendimia para la producción de este año. No solo para la DO valdeorresa, sino que también para las otras denominaciones que están pendientes de decretar el inicio de la vendimia puede ser una jornada fatídica.