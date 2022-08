La Valedora do Pobo emitió una sugerencia al regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, para que no bloquease a perfiles desde las cuentas del propio alcalde y tampoco desde la de DO. El alcade hizo pública esta sugerencia a través de sus redes, pero deja claro que “rechazo su sugerencia”, argumentando que “las redes son de titularidad privada y no municipal” . También se justifica diciendo que “entonces esta sugerencia también sería extensible a grupos municipales, organizaciones sindicales o incluso a asociaciones de vecinos”. Jácome finaliza señalando que “el hecho de que las cuentas de redes sociales estén abiertas al público en general no impide que sigan siendo espacios privados de comunicación gestionados por el titular de su cuenta, naturaleza que no pierde por el hecho de que en estos espacios se pueda hablar de asuntos de interés público”.