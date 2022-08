“Sorprende la cantidad de delitos sexuales, hay casos muy fuertes en el ámbito familiar”

Nació en Madrid en 1963 y lleva desde el 2014 en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras nueve años como presidente de la Audiencia Provincial. Fernando Alañón Olmedo se sigue sintiendo ourensano, ciudad en la que reside y con la que mantiene fuertes vínculos sociales.

“No he perdido el contacto con los compañeros jueces, funcionarios o con policías judiciales de aquí. Sigo teniendo una magnífica relación”, subraya.

Alañón ingresó en la carrera judicial en 1990 y ha estado destinado en Ponferrada, Betanzos, Ourense y A Coruña, la sede del TSXG. En la ciudad de As Burgas ejerció en el juzgado mixto número 6 antes de llegar a la Audiencia Provincial, que presidió entre 2005 y 2014.

– La reciente memoria del TSXG refleja que las audiencias provinciales juzgaron en 2021 a 8 personas cada mes, de media, por violencia sexual, Como tribunal de apelaciones de las audiencias, ¿notan el repunte de delitos sexuales? ¿Qué dificultad entraña acreditarlos y llegar a una condena?

– Desde que empezamos a llevar las apelaciones de las audiencias, ha sido una sorpresa la cantidad de delitos de contenido sexual. No sé concretar el porcentaje, pero puede que en la Sala de lo Civil y Penal la mitad o más de las apelaciones sean asuntos de esta clase. Son delitos complicados de resolver, porque se basan en términos de credibilidad de testimonios, salvo los casos más claros. Por otro lado, los tipos penales tampoco aparecen con una técnica legislativa muy depurada, y eso ofrece dificultades. Los delitos sexuales que vemos son muy fuertes, nos estamos encontrando con delitos en el ámbito intrafamiliar, con relaciones de parentesco o con menores víctimas. Es una realidad muy llamativa, por desgracia.

– ¿Es suficiente el castigo que recoge el Código Penal? Lo planteo de otra manera: ¿Hace falta más que la justicia, como sobre todo educación, para atajar la subida de estos delitos?

– Están castigados con penas duras, hay condenas muy largas. No creo que el incremento punitivo corrija la situación, quizá sea un reflejo de cómo está la sociedad, de la pérdida de valores. Además del derecho penal, tiene que haber otros componentes.

– Desde la reforma de 2015 que otorgó las apelaciones de asuntos de las audiencias al TSJ, el trabajo de la Sala de lo Civil y Penal ha aumentado, pero los tiempos de resolución de los recursos no suelen demorarse.

– Vamos prácticamente al día. Se ha incrementado mucho el trabajo y probablemente las apelaciones de las audiencias sean los asuntos que más nos ocupan. Son casos complejos, porque se trata de hechos graves. Aunque hemos tenido problemas con los magistrados titulares, somos una sala bien dimensionada y se va solventando adecuadamente la carga de trabajo. Hay alguna demora en algún asunto más complejo, o en la resolución de algún jurado por la especial tramitación que requiere su fase de apelación, pero en general vamos bien y resolvemos con bastante rapidez.

– También compete a la sala la tramitación de causas contra investigados con aforamiento, como los diputados autonómicos o los jueces. ¿Ha bajado la incidencia de estos casos?

– Llevo 8 años en la sala y sí he notado que, en cuanto a denuncias y procedimientos contra políticos aforados, llevamos un tiempo ya largo en el que no hay absolutamente nada. Contra jueces y magistrados se va manteniendo un número determinado, hay más a veces de lo que pueda parecer o trascender. Pero, afortunadamente, en Galicia los jueces y magistrados se comportan de una manera adecuada y no suele haber muchos problemas.

– ¿Son suficientes en número los magistrados que componen la sala?

– Somos cuatro magistrados más el presidente del TSXG, pero ahora mismo hay un magistrado de baja y otro en servicios especiales, porque es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Somos tres magistrados titulares en la actualidad, aunque contamos con dos comisiones de servicios sin relevación de funciones, como apoyo, sobre todo en materia penal.

– El Tribunal Supremo es su órgano superior jerárquico, que puede ratificar o revocar las sentencias de apelación. ¿Les corrige muchas?

– Prácticamente la confirmación es absoluta, salvo algún retoque en alguna resolución. Estamos bastante satisfechos de que casi la totalidad de nuestras resoluciones sean confirmadas por el Tribunal Supremo.

– La jurisdicción civil, que fue su especialidad durante sus años en la Audiencia Provincial de Ourense, ¿supone un porcentaje bajo en la carga de trabajo de la sala?

– En cuestiones civiles, conocemos de los recursos de anulación contra los laudos arbitrales, también de las cuestiones de competencia entre juzgados de la comunidad autónoma que no tengan otro superior común, y lo más trabajoso son los recursos de casación contra las sentencias de las audiencias en materia de derecho civil gallego, sucesorio fundamentalmente. En esto último se sigue manteniendo el nivel de litigiosidad. Para mí supuso una sorpresa la complejidad y mil facetas del derecho penal. Quizá no está suficientemente valorado, pese a que tiene enjundia y una riqueza jurídica muy reseñable.

– Han transcurrido 8 años desde su marcha de la Audiencia Provincial al TSXG. ¿Se considera asentado o tiene alguna otra expectativa como juez?

– Me siento asentado en la Sala de lo Civil y Penal, y creo que ahí concluiré mi carrera profesional, no tengo veleidad de ir a otro lugar o de asumir algún tipo de función gubernativa.

– La tecnificación y la modernización de los medios telemáticos en la justicia, que ha avanzado durante estos años de pandemia, ¿también se ha notado en su sala del TSXG?

– Celebramos poca sala, pero en las vistas de los jurados ya se están haciendo las comparecencias de los interesados por videoconferencia desde los centros penitenciarios. También hay que destacar la implementación del expediente judicial electrónico, que facilita el trabajo. Aunque presenta carencias, se van puliendo y se va aprendiendo sobre la marcha.

– El TSXG se relaciona en una comisión mixta con la Xunta y el ámbito de actuación del tribunal es autonómico. ¿En sus 8 años en el tribunal ha recibido o sentido presión política?

– No, nunca, incluso en asuntos delicados que hemos tenido en la sala en ningún momento se han recibido presión, sugerencia, recomendación o comentario, absolutamente nada.

– Habla bien de la calidad democrática y la independencia judicial.

– Es que la independencia judicial es esa. El Consejo General del Poder Judicial no representa la independencia judicial, sino que es un órgano constitucional y político. Que no sea independiente políticamente el Consejo no quiere decir que no lo sea la justicia, que es independiente en el ejercicio de la jurisdicción, cada vez que un juez dicta un auto o una sentencia. La situación anómala del Consejo General del Poder Judicial no afecta a nuestro día a día, aunque sí al nombramiento de determinados puestos en presidencias de tribunales y funciones gubernativas, donde la situación de bloqueo no es deseable.

– ¿Incomoda cuando se habla de un juez como progresista o conservador?

– A veces sí molesta porque parece que, según te hayan encasillado, tu resolución va a ser de determinado contenido, como si el ejercicio de la jurisdicción no fuera ajeno a una posición ideológica.

– En Ourense las demandas han sido bien atendidas por parte del presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, como el refuerzo en el juzgado de Familia. Usted se presentó para ese cargo. ¿Cómo califica el liderazgo del presidente?

– Como muy bueno, trabajar con él es un lujo y un placer. Es una persona muy implicada, lidera el tribunal con fuerzas y ganas de que las cosas funcionen, y ha solventado con éxito momentos difíciles, como la pandemia. Tengo una relación magnífica y estoy encantado con él como presidente.

– ¿Se transmiten bien las resoluciones, llegan bien a los ciudadanos, o en ocasiones no se sienten identificados con lo que se comunica?

– A veces sí pasa. Entiendo la labor del periodista, es muy complicado resumir una sentencia de 40 folios en un titular de dos líneas, y muy farragoso transmitir una motivación de una resolución judicial, el porqué se ha llegado a una conclusión y no asumido otra. Y muchas veces las valoraciones están ideologizadas, y sin conocer la resolución y los motivos en ocasiones se dice está bien o está mal según intereses.

– ¿Ve importante que los jueces expliquen más su trabajo, o solo deben hablar en las resoluciones?

– Es que los jueces hablan por sus sentencias. Hay una labor pedagógica importante que corresponde a los medios de comunicación, pero tampoco muchas veces consiguen sintetizar el núcleo de la resolución.

– De las redes sociales mejor no hablamos.

– En ellas se ve claramente la ideologización de la sociedad. Según el interés de cada quien, una sentencia es maravillosa o un desastre.

– ¿Cuánto trabajo que no se ve hay detrás de una sentencia?

– Mucho. El asunto hay que estudiarlo, también los recursos y las sentencias previas, se hace una exposición con una puesta en común, para que todos los miembros de la sala tomen conocimiento de la realidad, se produce una discusión, a veces fuerte, y se resuelve. Además, hay que redactar, corregir, leer y firmar la sentencia. En el tribunal hay mucha reflexión porque manejamos penas muy graves, incluso la más grave, que es la prisión permanente revisable. Se actúa con reflexión y responsabilidad, porque en nuestras manos está la vida de las personas.

– La consulta diaria de jurisprudencia y la formación continua parece imprescindible en su labor.

– Sí, porque surgen nuevas materias y posiciones de la sociedad en relación con muchos asuntos, como sucede con la filiación y el cambio de sexo. Son cuestiones novedosas que requieren que a los jueces se les faciliten los instrumentos y conocimientos de nuevas realidades sociales.