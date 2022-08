Miradas al patrimonio de Ourense: A Rúa

En la comarca de Valdeorras, al noroeste de la provincia ourensana, se localiza el municipio de A Rúa. El Sil, principal arteria fluvial, confiere peculiaridad al municipio y ordena este territorio que se distribuye en cuatro parroquias: Roblido, A Rúa, San Xulián y Fontei. Bien comunicado a través de tres ejes viarios: la N-120 (Logroño-Vigo), la C-546 hacia la capital provincial, a 101 km por Trives y Castro Caldelas, y la C-533 que, por Viana y A Gudiña, le acerca a Portugal. También la vía férrea Palencia-A Coruña, da vida al municipio. Llegó en 1883, siendo entonces un gran impulso para la economía de la zona. No tiene ningún monumento declarado BIC. Son importantes las posibilidades turísticas, sobre todo con la utilización deportiva del pantano, embalse de San Martiño que remansa las aguas del Sil en este municipio. Eclesiásticamente pertenece al Obispado de Astorga, que desde los años 60 estableció un colegio diocesano que ha supuesto un espacio de gran importancia educativa. Al norte del municipio es donde se encuentran sus mayores alturas, en la Serra do Cereixido, con Cabeza Porriñas (1221 m) como punto más elevado del territorio. Goza de un privilegiado microclima que favorece el cultivo de la vid, con producción de vino de alta calidad que es la base de su economía, con bodegas de acreditadas marcas que han merecido reconocimientos internacionales. Es también prestigiosa la producción de aguardientes. El término municipal es atravesado por una variante del Camino de Santiago, denominado Camiño de Invierno, aceptado oficialmente y promocionado con acierto e infraestructura de acogida. Hermanada con Almendralejo, es razón de encuentros de cultura y convivencia. Una bien atendida oficina de Turismo ofrece información sobre la realidad turística del municipio. La casa do Concello es un edificio moderno, sin especial interés, situado en Fontei.

Patrimonio arqueológico Los antiguos pobladores de estas tierras fueron, según Plinio y Ptolomeo, los Gigurros o Egurros, uno de los 22 pueblos dependientes del Convento Jurídico Asturicense con capital en Astorga. Su capital Cigurria, sita en A Rúa y próxima al puente de A Cigarrosa, es considerada el núcleo de población más antiguo de la Comarca, y allí se asentó la VIII Mansión de la Vía Nova o Vía XVIII del Itinerario romana Braga-Astorga, que atravesaba el Sil por el citado puente. Entre los restos prehistóricos citaremos las mámoas aparecidas en Roblido, los petroglifos de A Rúa Vella, los castros de A Capilla (Vilela), A Coroa en A Rúa Vella, o Castrillón en Fontei. De época romana se conservan, en el Museo Provincial, los mosaicos de A Cigarrosa, la lápida que está colocada en las inmediaciones de la iglesia de A Rúa y narra la carrera militar del valdeorrés Lucio Pompeio Reburro Fbro, y el puente de A Cigarrosa por donde discurría la Vía Nova. La presencia sueva y visigótica se evidencia por las tres acuñaciones de moneda durante los reinados de Witerico, Sisebuto y Suintila. Patrimonio artístico Fontei (Virgen de Fátima). La parroquia de Fontei es moderna,1929. Nació como anejo de A Rúa al construirse el templo parroquial construido a comienzos del siglo XX (1903) en estilo neogótico, con planta de cruz latina. Retablos también neogóticos de los talleres de los Garrido de Parderrubias. Tallas devocionales de talleres de Valencia con calidad dentro de ese momento, algunas barrocas, como la Virgen de la Expectación, de la primitiva capilla de San Andrés. La imagen de la Virgen de Fátima objeto de mucha devoción es obra del escultor portugués José Ferreira Thedim (1948) autor de la del Santuario de Portugal. Entre la orfebrería destaca un cáliz compostelado de los plateros Lado. La Casa Grande de Fontei o Casa de Ojea es el exponente típico de las edificaciones civiles una de las más significativas de la comarca. De planta cuadrada, siglo XVIII. Una casa de estilo colonial (principios del siglo XX) es de interés. Delante de la Iglesia Cruceiro 1998 obra de Julio González de Santa Cruz de Arrabaldo. En la villa monumentos dedicados a varios personajes como Telesforo Ojea. En el núcleo primitivo, conjunto de arquitectura tradicional de interés. Roblido (San Xoán). Iglesia del siglo XVIII con una nave. Bóveda de cañón en la capilla mayor. Espadaña de dos huecos y puerta de medio punto. Retablo mayor del siglo XVII, imagen de San Juan Bautista del mismo momento. Retablo lateral salomónico del siglo XVIII repintado, Inmaculada del siglo XVIII, siguiendo el modelo de Gregorio Fernández. A Rúa de Valdeorras (Santo Estevo). A Rúa vella conserva en el entorno de la iglesia, una serie de casas barrocas, algunas con escudo de armas y de arquitectura culta, así como otras de arquitectura popular. La iglesia de San Esteban es el monumento más importante del Concello. De grandes dimensiones. Construida en el siglo XVII, pero conservando algunos elementos anteriores y ampliada en el XVIII. Tres naves, cúpula gallonada, torre de planta cuadrada y llamativa a los pies. Cubierta con bóveda de madera. El retablo mayor es obra del siglo XVII del escultor Lupercio Getino. Además, existe un arcosolio en piedra rojiza de un sepulcro y otros retablos interesantes el del Rosario del siglo XVII. El de la Dolorosa y el Santo Cristo del siglo XVIII, este último con una serie de relieves curiosos dentro de lo popular con temas de la Pasión. La talla moderna de Nuestra Señora de las Viñas, alude a la devoción suscitada por la producción vitivinícola de la zona. En los barrios de la parroquia hay capillas restauradas en los últimos años con algunas tallas de interés. En Vilela, algunas casas con escudo y características paciegas. Por lo general, necesitadas de restauración. A la entrada de la villa, la capilla de San Roque del siglo XIX retablo neogótico, con talla de arte industrial del santo y una talla barroca de San Esteban. En el campo de la fiesta, delante de esta capilla, cruceiro del siglo XX. Entre los párrocos, destaca en el siglo XIX Joaquín García Valderrábano, buen poeta de formas clásicas. San Xulián (San Xulián). Sencilla iglesia, casi una capilla de arquitectura popular, de una nave y una pequeña espadaña a los pies. Retablo barroco, del siglo XVIII, salomónico de tres calles con algunas imágenes de arte popular barrocas y otras modernas de arte industrial. Patrimonio etnográfico Las construcciones con interés etnográfico que existen en todas las aldeas están por lo general en desuso, fuera de las destinadas a usos vinícolas, ya que el vino sigue siendo una de las dedicaciones de la población con Denominación de Origen Valdeorras, reconocida por orden ministerial el 31 de julio de 1957. Los más característicos son el Godello en blancos y el Mencía en tintos. Bodegas que en algún caso han sido restauradas. Los días 7 se celebra, en Fontei, la feria mensual, y el 30 de noviembre la anual, San Andrés. Las fiestas de mayor relevancia son San Antonio (Fontei de 13 junio), San Roque (A Rúa Vella, 6 de agosto) con un singular carnaval, Carnavrao, “Volta Ecolóxica”, las Fiestas de Verán de A Rúa (agosto) con el tradicional premio “Cuprosan “ de ciclismo y concentración motorista y el martes de Carnaval con comparsas y música. Por San Cristóbal bendición y desfile de coches. Muchos fieles se unen para celebrar la Virgen de Fátima en Fontei, el 13 de mayo, que también celebra a San Antonio con fiestas destacadas Y guarda gran personalidad la semana santa en A Rúa, con la escenificación del Encuentro la mañana del Viernes Santo. En Navidad, en la iglesia de San Esteban, se monta un artístico belén. El centro cultural Avenida, en un bien restaurado cine, mantiene a lo largo del año una acertada y atractiva programación de cine, poesía, exposiciones y otras muestra culturales. Buena oferta de restaurantes, que ofrecen platos de la gastronomía tradicional como O Botelo y el Cocido, junto con propuestas de nueva gastronomía. Hornos de pan y dulces tradicionales. Entre los eventos gastronómicos, destacan “A Festa do Codillo” en enero, el Magosto, un homenaje a la castaña para recibir el otoño, la feria de San Andrés, el 30 de noviembre, o “A Festa da Empanada de Costrelas”, a finales de diciembre, y desde 2014 la “BacoFesta”, una feria romano-gastronómica que quiere poner en valor la historia, los vinos y la gastronomía, homenajeando los orígenes romanos de la villa. (*) Director del Archivo Diocesano