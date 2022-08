Los hospitales del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se encuentran en una situación de alivio en cuanto a los datos relacionados con el COVID. El gerente, Félix Rubial, indica que esta estabilidad se basa en una cifra de casos activos que no alcanza los 300. A este dato se suma una caída paulatina de las hospitalizaciones que se arrastraban de una época en la que el número de infecciones en curso era superior.

Este viernes 19 había 15 personas ingresadas en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, y dos pacientes con sintomatología más grave permanecen ingresados en cuidados intensivos. Hay tres enfermos de coronavirus en planta en el hospital de O Barco y uno en el de Verín.

En lo que llevamos de verano, los datos de coronavirus en toda Galicia no han dejado de descender. Aun con leves repuntes, la situación parece mantenerse estable. Pero esto no significa que las previsiones no puedan variar con el paso del tiempo. El gerente apuntó que, aunque estamos viviendo un estado de “tranquilidad”, sigue siendo necesario continuar alerta ante los cambios epidemiológicos que se puedan producir cuando termine la época estival. “Hay dos factores clave, cómo se va a comportar el virus en otoño y cómo vamos a afrontar la vacunación”, dijo ayer.

Desde el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras siguen a la espera de las instrucciones correspondientes para la administración de la segunda dosis de refuerzo a la población de riesgo y esperan que se produzca con la mayor rapidez posible para que sea efectiva. Además, Rubial se refirió a la política de vacunación como “muy activa”.