“El campamento ayuda, las familias nos piden que empecemos antes”

La Asociación Xuvenil Amencer y su Campamento Urbano celebran 35 años y su director, Xulio César Iglesias, afirma que la clave para que funcionen es el trabajo en equipo, “porque sin él, Amencer sería imposible de mantener”. Con casi 600 participantes, el clásico campamento de esta asociación ha vuelto con más fuerza que nunca tras la pandemia y, año tras año, este evento sigue contagiando su estilo y la “pasión de verano” que engancha a los más jóvenes.

–¿Cómo ha cambiado la asociación a lo largo de estos 35 años?

–Cambió mucho, igual que la sociedad. Comenzó con alumnos de COU de Salesianos. Ahora hay animadores de todos los institutos de Ourense, de colegios concertados, públicos… Además, pasamos de ser una asociación de actividades puntuales, sobre todo de fin de semana a ser una asociación que abre de lunes a domingo los 365 días del año. Esta última semana de agosto cierran las oficinas, pero Amencer sigue activa con alguna gente que viene por aquí. Por eso en cuanto a los destinatarios, animadores, actividades y horarios hay un cambio radical.

"Nuestros valores son compartir, la inclusión, la creatividad y echarse una mano unos a otros"

–¿Cuáles son los valores principales de la asociación?

–Es una entidad cristiana. Tenemos valores como el de compartir, el de la inclusión, la creatividad y el de echarse una mano unos a otros. Son valores que el cristianismo los comparte. También tenemos un estilo salesiano, de Don Bosco, que creó el sistema preventivo, que significa que creamos ambientes sanos, de encuentro, de fiesta y de alegría con un protagonismo juvenil. Creemos en la juventud, se le da el protagonismo y los medios para que sean el motor de su tiempo, que es sano, educativo, y humanizador.

–Como coordinador ¿Qué importancia tiene el trabajo en equipo en todas las actividades?

–Es la clave. Se puede pensar que Amencer es Xulio o una persona, cuando en realidad es un equipo, porque sin él, Amencer sería imposible de mantener. El equipo y la coordinación son de vital importancia. Hay las figuras de premonitor, preanimador y animador, cada uno tiene unas responsabilidades. La gente joven aprende por contagio y no por teoría lo que es la animación y nuestro estilo.

–¿Qué suponen los campamentos gratuitos como este para la conciliación familiar?

–Las familias nos piden que empecemos antes incluso. Tenemos el programa de “Mañás de Verán” para los más pequeños y el Urbano que es más libre y de ocio. Son una ayuda porque nosotros cubrimos desde que acaba el curso escolar hasta el día 11 de agosto con actividades. Creemos que desempeñamos un papel importante para las familias que trabajan y no pueden atender a los niños y niñas.

"Funcionamos dando responsabilidades, es uno de los valores que defendemos"

–¿Cuál es su filosofía a la hora de coordinar a tanta gente?

–Como dije, son equipos, para haber casi 600 personas en el campamento está muy organizado y estructurado. Funcionamos dando responsabilidades, es uno de los valores que defendemos. Se trata de dar ese protagonismo a la gente joven que se incorpora, pero a la vez acompañándolos. Creo que ese es el truco, fiarse de los jóvenes, apoyarlos y darle herramientas para que sean capaces de tirar hacia delante con su tarea.

–¿Qué función desempeña Xulio Iglesias en la asociación?

–Mi tarea es animar, tratar de solucionar complicaciones que puedan surgir y preverlas con antelación. El objetivo es que la gente disfrute, porque si lo pasan bien los animadores los niños también. Mi intención es que sean felices, pero eso no significa que no se esfuercen. Porque es distinto trabajar en algo que no te gusta que en algo te gusta, te apetece y te hace feliz junto a un equipo que colabora contigo y te echa una mano.

"El objetivo es que la gente disfrute, porque si lo pasan bien los animadores los niños también"

–¿Qué es lo que hace que este campamento y la Asociación enganchen a los niños y voluntarios para que estos quieran repetir?

–Cuando acabó el Urbano, muchas familias daban las gracias y escuchabas expresiones de niños que decían “son mis mejores nueve días del año” y para mí es genial pero también duro. Al final, el éxito de esto no es por la publicidad, sino el boca a oreja de los niños y niñas y que las familias se quedan contentas y no pasan cosas graves. Siempre puede haber algún conflicto, pero se buscan soluciones . Que la gente sea feliz es el éxito, lo que ayuda a que funcione y ya vayamos por la 35 edición y a por la 36.