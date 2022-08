Hablar, conversar, escuchar y callar

Todos tenemos el derecho de hablar, cuestión distinta es que seamos o no escuchados, porque a su vez todos tenemos el derecho de no escuchar. Si deseamos que presten oídos a nuestras palabras empecemos por tener en cuenta algunas exigencias. La primera es que sepamos lo que vamos a decir, la segunda que tengamos la capacidad de expresarlo, la tercera que consideremos que mala cosa es hablar antes que pensar y la cuarta que lo digamos lo hagamos con el menor número posible de palabras, con sencillez y espontaneidad.

Solo debemos hablar de aquello que sabemos, si hablamos de más y, sobre todo, de lo que no sabemos, es probable que después escuchemos lo que no queremos. Como bien dijo el prolífico escritor español y gallego Camilo José Cela (1916-2002): “Para hablar o escribir solo hay que tener algo que decir”. Entre los que hablan por hablar aunque no tengan nada que decir se diferencian con nitidez dos tipos. Uno, el que habla y habla y no dice nada, que es el que no tiene peligro. Y otro, el que habla y habla y repite lo que dicen los demás, que sí tiene peligro, porque cuenta los secretos de otros. En todo caso ninguno de los dos dice nada propio porque nada tienen que decir, son tan vacíos como su cerebro. Además, si fuesen capaces de escuchar y callar, no se les notaría su falta de instrucción y podrían aprender algo. A la condición de tener algo que decir ha de unirse siempre la necesidad de ser capaz de dar cuenta de aquello que se sabe.

En ningún modo hablemos sin antes pensarlo. Y si eso que pensamos, además, lo sentimos, pues mucho mejor. De este modo lo expresaba el norteamericano William Jennings Bryan (1860-1925): “Orador es aquel que dice lo que piensa y siente lo que dice”. Hemos de ser muy prudentes con cada palabra que decimos, porque su significado es distinto según el lugar donde la digamos, el momento, a quién va dirigida y cómo la interpreta el que la escucha. Así que no dudemos en enrollar nuestra lengua cuando la prudencia lo exige, así como también soltarla cuando las circunstancias lo imponen.

Las exigencias de brevedad, sencillez y espontaneidad en el lenguaje fueron muy bien definidas por el escritor humanista y moralista francés Michel de Montaigne (1533-1592): “El lenguaje que a mí me gusta, es un lenguaje sencillo y espontáneo, lo mismo en el papel que en la boca, un lenguaje suculento y nervioso, conciso y apretado.” Lo que en palabras del escritor inglés Ben Jonson (1572-1637) fue expresado como: “Estilo exacto y conciso es aquel del que no puede quitarse nada sin perjuicio de la frase, y sin que este perjuicio sea manifiesto”. En la literatura española para el que les escribe el mejor ejemplo es Azorín. Su mayor innovación fue el estilo, lo que llevó a Pedro de Lorenzo (Cáceres, 1917–2000), en su obra Azorín visto por sí mismo (Madrid: Instituto de España; 1982), a definirlo como heptálogo del estilo (1944): “1. Poner una cosa después de la otra y no mirar para los lados; 2. No entretenerse; 3. Si un sustantivo necesita de un adjetivo, no lo carguemos con dos; 4. El primer enemigo del estilo es la lentitud; 5. Nuestra mayor amiga es la elipsis; 6. Dos cualidades esenciales tienen los vocablos: una de ellas es el color; y 7. La otra cualidad de los vocablos es el movimiento”.

Por el contrario, hay personas que hablan para lucirse, pero les falta espontaneidad. Quieren hacerlo tan bien y meter tantos datos, que no tienen humildad y espontaneidad y no quien les escuche. Al oírlos, uno piensa, tú no puedes ser muy inteligente, dado que haces complicado lo más sencillo. Otros introducen personajes grandilocuentes buscando la elevación, sin venir a cuento, e introducen palabras no usuales y rimbombantes, con ínfulas de pomposidad. Sobre tal práctica el escritor y periodista coruñés Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964) decía: “Una palabra rara es en una página como un adoquín levantado en una calle”. Una de las cosas para las que hay que tener más paciencia es para soportar las sentencias de los ignorantes. Aunque una cosa sí es verdad: “Engañar a los hombres de uno en uno es bastante más difícil que engañarlos de mil en mil. Por eso el orador tiene menos mérito que el abogado o el curandero”. Palabras que sentenció el dramaturgo y también pintor Santiago Rusiñol i Prats y se antojan certeras.

Cuando alternamos los turnos de palabra con una o varias personas, establecemos una conversación, lo que no siempre es fácil, dado que en unos casos falta el necesario ingenio y en otros nuestro interlocutor carece del freno para saber callar, lo que imposibilita la alternancia en el uso de la palabra. Para que la conversación vaya por buen camino se han dado una serie de consejos. Enumeremos algunos. Esforcémonos en ser buenos oyentes y animemos a nuestros interlocutores a que hablen de sí, lo que demuestra aprecio y sinceridad. Hagamos lo posible para que los que hablan se sientan importantes. La periodista y escritora alicantina Matilde Asensi n. 1962) afirmó: “Los puentes entre las personas se tienden escuchando con generosidad y no fatigando los oídos ajenos”. Nunca debemos avergonzarnos de escuchar y aprender del que sabe más que nosotros; sin embargo, tampoco admitamos peroratas de quien justamente es lego en lo que uno sabe y trabaja. Supondría una brutal pérdida de tiempo.

En nuestro turno de palabra, hagámoslo pensando y tratando de que sea interesante y atractivo para los que nos escuchan. Cuando nos equivoquemos, admitámoslo inmediatamente y sin reservas, y cuando el error resida en la interpretación del que te escucha, quitémosle importancia y digámosle que es un error de significado habitual. Si por razón del tema nos vemos obligados a que nuestra intervención sea un poco larga, tratemos de decir de vez en cuando el nombre del que nos escucha, porque en su subconsciente, con toda probabilidad, sea su nombre la palabra que más le gusta oír. De todos modos, no seamos excesivamente locuaces porque terminaremos con cualquier diálogo convertidos en cotorras.

Un buen recurso en la conversación es manejar bien los silencios porque muchas veces enriquecen, aunque también hay el riesgo de que puedan romperlo todo. Los silencios por cobardía son inadmisibles y detestables. La doctora de la Iglesia y copatrona de Europa Santa Catalina de Siena (1347-1380) dijo: “¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por haber callado, ¡el mundo está podrido! “. No hay sinceridad completa; la vida está llena de silencios calculados y muchas veces advertidos. Por eso el ensayista argentino Santiago Kovadloff (n. 1942) se preguntaba: “¿Qué significa oír el silencio sino escuchar lo que no alcanza a ser dicho?”.

Cuando nos enfrentemos con una conversación difícil, en la que nos dé sensación de que vamos a perder injustamente, en lugar de buscar argumentos, planteemos pregunta tras pregunta, hasta que desarmemos al interlocutor. Una persona inteligente es capaz de preguntar, incluso cuando no sepa de qué va lo que pregunta. El que de antemano sabe quién es la persona con la que ha de debatir, ha de estudiar sus puntos fuertes y débiles y, de acuerdo con ellos, convertir las contestaciones en preguntas que le descoloquen e incluso lo trastornen. En fin, que es importante conocer las preguntas que haga el contrincante, pero aún más al que las hace.

Hay personas con las que da gusto conversar, con las que siempre se aprende, porque es mucho lo que llevan dentro y lo exteriorizan y comparten. Son la gente del bien decir y no dudéis que el bien decir es consecuencia del bien pensar. En contraposición, hay personas que hablan mecánicamente, que quieren imponer, de forma insensata e imprecisa, aquellas cuatro cosas que creen saber para demostrarnos no sé qué. En general se corresponde con su necedad y su inmadura manera de ser. Son cagasentencias y resulta difícil tolerarlos. Vaya, dicho en palabras gruesas: —”La gente habla más mierda de la que caga”. Así que si te aburre una conversación y no puedes cambiarla, pasados los minutos a los que obliga la educación, lárgate con cualquier disculpa. ¡Es que hay demasiados pelmazos! Y peor aún, si encima se explican mal. Sobre esto mira lo que decía el escritor y editor estadounidense Clifton Paul Fadiman (1904-1999): “Aburrirse en el momento adecuado es signo de inteligencia”.

El erre que erre es la doctrina de los necios; su terquedad les impide advertir que en determinados momentos hay que perder la razón para ganarla. Llegado ese momento uno debe exponer: —Te estoy dando un argumento irrebatible, un buen argumento, lo que no me encuentro es con fuerzas para obligarte a entenderlo—. Esta es la manera de terminar la conversación o la discusión con quien por simple terquedad no quiere admitir la verdad. Es que dialogar hay que dialogar siempre, discutir pocas veces o nunca. Si alguien se empeña en discutir y no puedes cambiar el tema, pues lo dicho, date media vuelta, ya sabes que el ignorante se obceca y para él no tiene término “su” discusión. La mayoría de las veces la mejor manera de ganar una discusión es evitarla.