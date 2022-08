Los más de 2.000 rayos causan “puntuales” destrozos en el campo ourensano que clama por las lluvias

Más propio del Caribe que de Ourense, pero lo cierto es que este verano la provincia lleva registrados dos anómalos sucesos meteorológicos para la época. El primero a principios de julio que provocó el segundo mayor incendio de la historia de Galicia, el de Carballeda de Valdeorras, y el segundo ayer donde cayeron 4.000 rayos, de los que más de 2.000 fueron en la provincia ourensana. Ante esta situación meteorológica el campo hace balance del suceso y las diferentes comarcas consultadas señalan que “se produjeron puntuales destrozos, nada de consideración”. Desde O Carballiño, pasando por O Ribeiro, Celanova, la comarca de A Limia y Verín, donde se concentraron la mayor parte de los rayos, según Meteogalicia. Desde el sector productivo primario de A Limia comentan que “no hay que lamentar daños, algunos en zonas puntuales, pero nada más”. Desde Celanova, no tiene constancia de que se haya producido destrozos y desde O Ribeiro y O Carballiño tampoco tienen conocimiento de consecuencias negativas por las tormentas que cayeron.

Sin embargo, todos miran al cielo implorando lluvias en un año que está siendo especialmente seco. Desde O Ribeiro señalan que “ayer llovió sí, pero lo hizo de forma muy leva y necesitamos como agua de mayo, que venga ya la lluvia porque si no no sabemos que va a pasar”. La misma sensación tienen desde la Asociación de Empresarios, Ganaderos y Agricultores de A Limia, que en palabras de su presidenta, María Jota, dice que “las lluvias no fueron intensas y no hubo destrozos, con lo cual la sequía sigue y necesitamos la lluvia para el campo que está muy seco y afecta a la cosecha”.

El sector de la viticultura también llama a la lluvia pero especifica que “para nosotros no puede llover de forma torrencial porque podemos perder la cosecha entera o parte de ella y sería un año muy malo”. El sector del campo clama por la lluvia para garantizar unas cosechas que ya han crecido en un escenario de sequía histórica.