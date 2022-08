La campaña “#NoCaminasSola: por un Camino de Santiago libre de violencias machistas” cuanta este año cuenta con la colaboración de 105 organizaciones, establecimientos y entidades de la provincia. La iniciativa busca reforzar la seguridad de las mujeres que emprenden la ruta xacobea en solitario mediante la difusión, en diferentes localizaciones del itinerario, de tarjetas y carteles informativos que incluyen un código QR que enlaza a los teléfonos de los recursos especializados en atención a las mujeres.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González, presentó este miércoles una nueva edición de esta campaña, promovida por las unidades de coordinación contra la violencia sobre la mujer de las delegaciones del Gobierno de Galicia, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura y Castilla y León, comunidades por donde discurre el Camino de Santiago. Es la segunda vez que se realiza y, como novedad respecto al pasado año, se introduce el inglés con carteles y tarjetas bilingües, con el fin de llegar al mayor número de mujeres posible. También se amplían los lugares de distribución, incorporando centros de salud y oficinas de turismo.

En la provincia de Ourense se repartirán 105 carteles y 2.100 tarjetas. De este modo, 10 albergues, 41 farmacias, 13 puestos de la Guardia Civil, 1 comisaría de la Policía Nacional, 6 de la Policía Local, 20 centros de salud y 14 oficinas de turismo de los concellos por los que discurre el Camino, dispondrán de diferentes recursos informativos para prevenir cualquier tipo de violencia contra las peregrinas.

“Necesitamos la implicación de toda la sociedad para erradicar la violencia machista”, resaltó el subdelegado, que también destacó la importancia de la colaboración de todas estas entidades en la difusión de una campaña que “ayudará a tener la información clara sobre todos los recursos disponibles y, por supuesto, a sensibilizar, prevenir y denunciar las violencias que pueden sufrir las peregrinas, así como a mejorar la protección y seguridad de nuestros Caminos”.

En la presentación de la campaña participaron también la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, Alida Iglesias; el comandante de la Guardia Civil, Rafael Berguillo y el comisario de la Policía Nacional, José Antonio Baño; el jefe provincial de la Policía Autonómica, Breogán Rivo, y el jefe de la Policía Local de Ourense, Benjamín González.

Esta campaña, explicaron, surge tras detectarse en los últimos años un aumento significativo de las mujeres en el Camino, que hoy representan más de la mitad de las personas que peregrinan.

Emilio González recalcó que las mujeres “tienen el derecho y la libertad de poder hacer el Camino de Santiago solas si lo desean, no puede ser que el miedo a que suceda algo les impida hacerlo. El mensaje de esta campaña es justamente que no caminan solas, que no corren riesgo porque en el momento en el que perciban cualquier peligro siempre tendrán a alguien a su lado”, indicó.