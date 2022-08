El alcalde de Chandrexa (Ourense), Francisco Rodríguez, asegura que "no hay la menor duda" de que el fuego que se declaró en la zona "fue intencionado".

En declaraciones a la agencia Europa Press, el regidor indica que "la causa fue un fuego que se prendió en los montes de Laza, en Camba, que después afectó a los montes de Chandrexa y a los de Montederramo".

"Soy claro, en el momento en el que salió ese fuego no había tormentas, había temperaturas y sol, pero donde se inició el fuego no había ningún problema para que se iniciara si no lo prendiesen", afirma.

Las estimaciones provisionales de Medio Rural informan de 200 hectáreas quemadas en Chandrexa de Queixa y de 1.350 arrasadas en el fuego de Laza, el mayor incendio que se encuentra activo en Galicia en estos momentos.

"Prácticamente todo controlado"

Asegura que este jueves el incendio está "prácticamente todo controlado" después del agua caída en la tormenta del pasado miércoles, por lo que la situación "está tranquila". No obstante, avisa de que "si se levanta otra vez el viento, se puede reactivar".

Reconoce que la situación "estuvo complicada por la tarde (del miércoles)" y "no se pasó nada bien", aunque no fue necesario desalojar a los vecinos As Taboazas, a pesar de que estuvo activada durante unas horas la Situación 2 por proximidad del fuego a este núcleo. "Esperemos que siga mejorando y no tengamos que pasar un rato como pasamos ayer", asevera.