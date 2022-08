Sin agua en Ribadavia de noche (como mínimo) y un gasto en Trasmiras que dobla la media nacional

⚠️ℹ️ A situación do depósito de auga municipal continúa sendo crítica. Tivemos no día de onte 1470 metros cúbicos de consumo no día. Concentrados no final da tarde cando todas as zonas tiñan auga. O que supuxo un saldo negativo de 300 metros cubicos de pérdidas para o depósito, debido á escasa aportación de auga do Maquiáns, que continúa nunha situación dramática. En datos comparativos respecto a un día normal, o consumo de auga baixouse no día de onte, o que supuxo o aforro de 400.000 litros. Agradecer o esforzo feito por todos os veciños e veciñas. Hoxe chegamos antes con auga a algunha das zonas que onte non tiñan, sen embargo a presión da rede continúa sen chegar a todas as zonas do municipio. Recordamos que temos na Oficina de Aqualia auga embotellada a disposición daqueles veciños que non teñan auga nas casas. Informamos que as persoas que non dispoñan da posibilidade de desprazarse, elas ou algún familiar, así como as dependentes ou con mobilidade reducida, poden solicitar en Aqualia que se lle leve auga aos seus domicilios, e o servizo municipal de emerxencias prestaralles o servizo. A empresa concesionaria ten detectado zonas de demanda de auga que non se corresponden coas altas no servizo, polo que faremos vixilancia das piscinas privadas con acometidas de auga sen declarar. Así mesmo, temporalmente pecharase a piscina municipal, ata que o depósito mellore. Continuamos tramitando unha captación temporal e transitoria para derivar auga desde un río ata o depósito, pois o Maquiáns está seco. Os técnicos descartan neste momento levar auga con camións cisternas ata o depósito, xa que esa medida non suporía ningún tipo de mellora na situación. Temos solicitado que a Xunta nos preste a axuda dos Camións nodrizas para levar auga a aquelas zonas que non teñan auga. 👉 📸 Compartimos unha imaxe da situación do regato Maquiáns para explicar mellor cal é a súa situación actual.