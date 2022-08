El deterioro del castro de Santomé será tema de debate plenario

El castro de Santomé, santo y seña de la historia de Ourense, que data de los pueblos castrexos del siglo I y que constituye un auténtico vigía desde la antigüedad por su ubicación –en un balcón natural desde el que se divisan las mejores puestas de sol de la ciudad– es todavía un gran desconocido para la mayoría de los ciudadanos, circunstancia que, unida a la falta de planes específicos para su mantenimiento, derivan en un estado de abandono y expolio del que debería de ser un referente por su doble legado de patrimonio histórico y, también, riqueza natural.

Ese progresivo deterioro será tema de debate de la moción que va a presentar el BNG al pleno municipal de este viernes, en la que pide el apoyo de la corporación local para sacar adelante un plan e cuidado y mantenimiento estable, que evite el progresivo deterioro de este yacimiento arqueológico, así como planes para divulgarlo, pues una pasada encuesta concluyó que solo 2 de cada 10 ourensanos conocían el Castro de Santomé.

Limpieza contra el fuego

Durante el bipartito, se hicieron mejora de carteles y, antes de esta nueva ruptura del bipartito, , la idea, señaló el PP, era sacar adelante un proyecto de rutas que incluyera este entorno casi desconocido, pese a que a su valor natural, y arqueológico como asentamiento desde el siglo I al V después de Cristo.

La propuesta que el BNG lleva al pleno, pretende que el Concello, en colaboración con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, sellen un acuerdo “que permita realizar labores de mantenimiento, conservación y limpieza del castro, para que esté en la mejor de las condiciones y, de paso, eviten la proliferación de posibles focos de fuego, en una zona de una especial riqueza paisajística y medioambiental”.

También instarán al Concello a que, a través de la Concejalía de Educación y con otros departamentos, busquen acercar a la comunidad educativa el conocimiento de este espacio singular, tomado por las maleza y apenas divulgado ni señalizado.

Reactivar el plan termal

Por su parte el PSOE , concurre al pleno de mañana con una batería de mociones. Una de ellas pide la inmediata reapertura de las termas, sin limitaciones de uso y solicita que se reactive el Plan Termal. de la ciudad. También presenta una moción para la reapertura de la oficina del Peri, que clausuró el alcalde, y de la oficina del ecobarrio de A Ponte. Finalmente otra moción del PSOE, pide el cese del edil de Seguridad, por permitir que subieran personas al techo de la Policía Local durante el rallye.

Piden al alcalde que reduzca de 27 a 14 sus asesores

En su primer pleno de nuevo como gobierno en solitario, sin el PP, Jácome tendrá que enfrentarse mañana a una moción de los ediles no adscritos, sus exconcejales que ya no están en DO, en la que piden al alcalde que modifique el número de personal eventual a su cargo, como asesores y auxiliares políticos entre otros, bajando de los 27 que tiene a 14, como en las disposiciones de anteriores mandatos.

También se presenta una moción del grupo municipal de e Ciudadanos, relativa a la problemática de los incendios forestales, y otra del mismo grupo, para potenciar el uso de la bici en la ciudad.

BNG y DO, presentan sendas mociones para reclamar al Gobierno de Estado, bonificación del cien por cien de los billetes billetes de tren, en el caso del BNG de los Avant, entre Ourense Santiago y A Coruña

En concreto la moción do grupo de Democracia Ourensana pide también al Gobierno central, que “aumente de inmediato la oferta de billetes a precios accesibles para facilitar los trayectos de Ourense-Madrid, así como la inclusión del trayecto de Ourense a Santiago.