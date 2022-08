El turismo se resiente por el alza de precios y la ocupación hotelera baja al 80% en pleno agosto

El turismo no hará su agosto este año en Ourense. La ocupación hotelera prevista este mes, aunque buena, se aleja de las cifras récord de 2019 que se esperaban superar este año, con el regreso definitivo a la normalidad posCOVID.

“Las tendencias son menos euforicas de lo previsto”, señala el presidente de la Federación Provincial de Turismo, Ovidio Fernández Ojea. En la misma línea se pronuncian desde el Consorcio da Ribeira Sacra, un territorio que se ha convertido en reclamo de primer nivel para Ourense y el sur lucense: “El ‘bum’ exagerado que se esperaba hace unos meses no se ha producido”, apunta Alexandra Seara. Frente al casi lleno de la prepandemia, la previsión de ocupación media en los hoteles de la provincia roza este mes el 80% y en la Ribeira Sacra se sitúa en el 73%.

El motivo es claro. El contexto socioeconómico provocado por la escalada de precios y la incertidumbre ha obligado a muchos turistas a revisar presupuestos y replantear sus vacaciones. Fernández Ojea afirma que la provincia de Ourense es receptora de un “turismo de clases medias” que es, precisamente, el que más se resiente: “Hay gente que ha decidido no salir este año. El bolsillo está ajustado y eso nos lleva a unas vacaciones más reducidas y más pensadas”, apunta. “Es verdad que el turismo de tren aumenta, pero no es suficiente, falta un transporte más fluido por carretera de familias y grupos que viajan en coche”. El importe de los carburantes, indica, “ha supuesto un frenazo que no se esperaba”.

“Hay gente que ha decidido no salir este año. El bolsillo está ajustado y eso nos lleva a unas vacaciones más reducidas y más pensadas”

La Ribeira Sacra también ha sufrido modificaciones en las estancias por efecto de la inflación. “Los establecimientos han recibido algunas cancelaciones y peticiones para reducir los días de pernocta, e incluso hay clientes que prefieren trasladar las estancias a otras fechas con mejores precios”, señala Seara.

Alude al informe que cifra en un 30% el porcentaje de españoles cancelaron o aplazaron sus vacaciones en las últimas semanas, una dinámica que tiene un efecto directo en este entorno interprovincial que aspira a ser Patrimonio Mundial de la Unesco: “Nosotros dependemos del turismo nacional”, incide.

En todo caso, tanto el Consorcio da Ribeira Sacra como la Federación Provincial del Turismo destacan que, pese a la coyuntura y unas previsiones por debajo de las expectativas iniciales, las cifras siguen siendo buenas. “La primera quincena de agosto siempre es fuerte, a ver si podemos llegar a un 75-78%; no será un agosto del otro mundo, pero tampoco será malo”, señala Ovidio Fernández Ojea.

La previsión en los hoteles

Los datos ofrecidos por los principales hoteles de la ciudad coinciden con las previsiones de ocupación media. Tras un mes de julio “flojo” en el que algunos establecimientos sufrieron cancelaciones a causa de la ola de incendios, las reservas confirmadas arrojan una ocupación entre el 70 y el 85%.

La jefa de recepción del NH Ourense, Sofía Folgar, avanza que prevén cerrar con un 95-98%. “Ahora tenemos un 85%, con fines de semana y fechas como el 15 de agosto casi llenos, pero esperamos aumentar con las reservas de última hora”, apunta. La estancia media es de 2-3 noches, pero hay reservas de 7 y hasta 10. “Hay gente que ha venido dos días y regresa tomando Ourene como punto de partida para visitar otras zonas”, indica.

En el hotel Carrís Cardenal Quevedo la reserva está, por ahora, al 70%, y en el Francisco II en torno al 80%. “Un poco mejor que el año pasado, y esperamos aumentar un poco más”, señalan desde la recepción. El mes de julio, tras las cancelaciones por los incendios en la primera quincena, la ocupación alcanzó el 77%.