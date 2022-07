Antonio o cuando la música no entiende de edad

“En Holanda nunca estuve, pero vamos a ir a tocar como sabemos, de la mejor forma, eso seguro”. Esas eran las palabras de Antonio Vázquez, de 88 años y el integrante más veterano de la banda Unión Musical de Allariz, antes de partir a un certamen internacional. Ya allí, en Kerkrade, consiguieron una medalla de oro en su sección y cuarto puesto del mundo de su categoría. Antonio fue partícipe de la interpretación que hicieron de ‘Las arenas’, de Manuel Morales; ‘Madurodam’, de Johan de Meij; y ‘Gavilán’, de Antón Alcalde.

Antonio regresó a Allariz con una experiencia más bajo del brazo y ya son muchas. “Yo estuve en Suiza trabajando y también en Francia, pero nunca en Holanda”, confiesa un hombre que empezó a tocar el trombón en su infancia, en los años 50. Dice que “en aquellos tiempo no se estaba preparado como ahora y en aquel tiempo nos servía para ganarnos un dinero. Yo siempre llevaba algo de dinero en el bolsillo porque íbamos por los pueblos de la comarca a tocar y siempre conseguíamos algo de dinero o al menos que nos dieran la comida”. Y añade que “la música siempre me fue buena en ese sentido”.

Un tío suyo empezó a tocar el trombón y ese fue el primer contacto que tuvo con el instrumento. Después pasó por una banda musical en Baños de Molgas que con el paso de los años los miembros se dispersaron para Euskadi y Venezuela. “Aquello era una buena banda, pero se marcharon cada uno para su lado y al final desapareció”, dice el ourensano.

Él estuvo en Éibar, donde participó también en una banda de música. “Vendí el trombón y cuando me dijeron de la banda allí, conseguí comprar el mismo trombón que tenía antes, pero ahora aquellos instrumentos no suenan como los de ahora”, dice riéndose.

En la Unión se encuentra feliz y así lo expresa: “Me siento muy orgulloso y muy contento de estar activo y de estar tocando en la banda. Pensaba que con la edad que tengo, que era un estorbo, pero para nada, noté en el director y en todos los compañeros que me apreciaban y me siento muy feliz. Se portan bien conmigo”.

“Nunca pensé que podría tocar con mi nieta en una banda y mira cómo estamos, encantados”

Sobre el efecto de estar activo con la música comenta que “me siento muy vivo haciendo esto, porque no solo es aquí si no también en casa cojo la partitura y el instrumento y se me pasa el tiempo. De otra manera no tendría nada que hacer y perdería más la cabeza, eso es así”. Su nieta también está en la Unión y es su mejor aliada. “Nunca pensé que podría tocar con mi nieta en una banda y mira cómo estamos, encantados”, explica.

El clarinete y el trombón también tienen tiempo para ensayar fuera de la banda. “Cuando la nieta pasa tiempo conmigo cogemos las partituras de la banda de Éibar, que todavía las tengo y hubo otras que me enviaron, y nos ponemos a tocar y a ensayar. Son momentos divertidos y felices para los dos”, dice con una sonrisa feliz.

Es el más veterano de la Unión y no le importa, porque son una familia. Lo demostraron en Holanda consiguiendo la medalla de oro. Un logro material que se añade al sentimiento de añoranza y felicidad de Antonio cuando, el pasado 27 de julio, tocó en Euskadi. Tenía muchas ganas de hacerlo por su pasado vital y por los buenos recuerdos que tiene en el norte.