En casa y pasando la enfermedad de la viruela del mono. Así está, con un seguimiento sanitario, la persona que se encuentra contagiada en la provincia de Ourense. La Dirección General de Salud Pública informó del caso que se mantiene activo en la provincia ourensana y señala que ahora mismo no hay ningún caso en investigación, después de que en las últimas horas se resolvieran cuatro sospechas con resultados negativos. “Seguimos con la situación de tranquilidad”, dicen desde la Dirección Xeral de Salud Pública.

También confirman que “en las últimas semanas hemos experimentado un aumento de los casos que ha ido progresivo hasta los 50 que hay actualmente”. Sobre las previsiones de fluctuación y movilidad de personas en la temporada turística dicen que “hay tranquilidad en ese sentido y no vemos demasiado riesgo en el turismo en general”. Además, añadan que “no es como el COVID cuando estalló, está más controlado y la transmisión es a partir de lesiones cutáneas”. Las posibilidades de contagio se reducen con una buena higiene personal, medidas de prevención y protección y no son tajantes al afirmar que “no podemos decir que los asintomáticos no contagian, pero lo más probable es que, como la transmisión se produce a partir de las lesiones en la piel, no debería de ser así. Pero repetimos, no lo sabemos seguro”.

La OMS declaró la viruela del mono como “emergencia de interés internacional” por las dimensiones que está cogiendo la enfermedad y desde Salud Pública mandan un mensaje de tranquilidad al respecto diciendo que “en España y en Galicia se están llevando medidas de prevención, seguimiento y recomendaciones desde el pasado 23 de mayor y tenemos controlada la situación, así que hay que mandar un mensaje de tranquilidad a toda la población”.